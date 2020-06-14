إقامة بطولات أدريا للتنس بحضور جماهيري رسالة إيجابية

نادال يشارك في حملة ضد السرطان

العواصم ـ وكالات

افتتح النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، سلسلة البطولات الاستعراضية التي ينظمها في دول البلقان تحت مسمى “أدريا تور”، تلك السلسة التي ستنطلق غدًا في صربيا.وعند سؤال ديوكوفيتش في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت الحياة عادت إلى طبيعتها بإقامة تلك البطولة بحضور جماهيري، أجاب: “الظروف مختلفة، يمكننا جميعًا الشعور بذلك“.

وتابع: “نملك هنا ضوابط تختلف عن الولايات المتحدة على سبيل المثال أو بريطانيا، وبالتالي من الصعب التحدث عن معيار عالمي“.

وأضاف: “الأمر يتعلق بالمنطقة بصورة أكبر، لمعرفة أي الدول التي ستسمح بإقامة مثل تلك الفعاليات بحضور جماهيري، تلك الدول التي لديها أرقام أفضل (تتعلق بفيروس كورونا) بالمقارنة بباقي الدول“.

وبيّن: “في المنطقة هنا تعاملنا بنجاح كبير مع فيروس كورونا، نعم فقدنا هنا وحول العالم الكثير من الأرواح وهذا أمر مفزع، لكن الحياة تسير“.

وأكد ديوكوفيتش بعد شكر اللاعبين المشاركين في البطولة: “هذه رسالة إيجابية، بالطبع يمكنك النظر للأمر من العديد من الزوايا، يمكنك الانتقاد وتقول إن الأمر خطير“.وأردف: “لكن لست أنا الشخص المسؤول عن قول ما هو صحيح بالنسبة للصحة، نحن فقط نتبع تعليمات الحكومة في صربيا، وإذا كان لدينا فرصة لمثل هذا التجمع، فهذه فرصة جيدة“.وأتم: “نأمل في أن يعود جميع لاعبي التنس إلى الملاعب والجولة قريبًا”.

وأكد لاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، أنه من “المهم للغاية” الحفاظ على عادات صحية، فيما يتعلق بالتعامل مع أشعة الشمس، والذهاب بانتظام إلى طبيب الأمراض الجلدية، للكشف المبكر عن الأمراض المحتملة.

وذلك في إطار فعاليات حملة تتزامن مع الاحتفال، باليوم الأوروبي للوقاية من سرطان الجلد. وقال نجم التنس الإسباني “لطالما اعتنيت بنفسي جسديا، لكنني أهملت بشرتي، دون الاكتراث بأنني قد أكون عرضة للإصابة بأمراض محتملة، مثل سرطان الجلد“.

وأضاف المصنف الثاني عالميا “أن يخبرك رفاقك عن حجم معاناتهم، يجعلك ذلك تدرك أنه إذا لم تتخذ إجراء، فقد يحدث ذلك لك أيضا“.وأردف “آمل أن أكون قد عرفت الحقيقة في الوقت المناسب، وأن أبدأ في القيام بالأشياء بأفضل طريقة ممكنة، لمواصلة قضاء ساعات طويلة في الشمس“.وهكذا انضم نادال إلى حملة التوعية، التي شعارها “حافظ على بشرتك، ولا تتركها للشمس أبدا“.

وأكد “من المهم للغاية أن نحافظ على عادات صحية، فيما يتعلق بالتعامل مع الشمس، وأن نذهب إلى طبيب الأمراض الجلدية، نظرا لأنه شخص متخصص في تشخيص وعلاج ورصد الأمراض، التي يمكن أن تسببها أشعة الشمس”.

وأعلن نجم التنس السويسري الشهير روجر فيدرر الذي حصد 20 لقبا كبيرا اليوم الأربعاء أنه سيغيب عن البطولات حتى نهاية موسم 2020 الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الركبة قبل أسابيع قليلة فقط.

وعانى فيدرر من الإصابة خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2020 حيث خرج من الدور قبل النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولم يشارك في أي بطولة من يومها.وخضع النجم السويسري المخضرم لعملية جراحية في الركبة اليمنى في شباط الماضي لكنه أشار إلى أنه اضطر للخضوع لعملية ثانية في نفس الركبة بعد تعرضه لانتكاسة خلال إعادة التأهيل بعد العملية الأولى.

وقال فيدرر (38 عاما) عن ذلك “قبل أسابيع قليلة وبعد تعرضي لانتكاسة خلال مراحل إعادة التأهيل الأولى اضطررت للخضوع لعملية جراحية ثانية بالمنظار في الركبة اليمنى.” وفي ظل توقف بطولات تنس المحترفين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم لا يعرف بعد عدد البطولات التي سيغيب عنها فيدرر فعليا في الموسم الحالي.وكان فيدرر خضع لعملية في الركبة في 2016 وغاب بسببها عن النصف الثاني لهذا الموسم.

ولدى عودته للبطولات في 2017 لم تكن هناك أي آثار للغياب عن الملاعب على أدائه وفاز بلقب أستراليا المفتوحة لينهي صياما عن التتويج في البطولات الكبرى استمر لنحو خمسة أعوام كما حصد لقب ويمبلدون في وقت لاحق من نفس العام. وعبر “تويتر” قال فيدرر: “والآن وعلى غرار ما فعلت قبل انطلاق موسم 2017 فإنني أخطط للابتعاد للفترة المطلوبة حتى أكون جاهزا بنسبة 100 في المئة وحتى أتمكن من تقديم أفضل مستوى.”وأضاف: “سأفتقد جمهوري والبطولات كثيرا لكني اتطلع لرؤية الجميع في البطولات من جديد في بداية موسم 2021.”