الصحة تحذر من طفرة جديدة بإصابات كورونا وتهيء اربع قاعات في معرض بغداد لرقود المصابين

كشفت عن قرب وصول معدات تسهم في زيادة القدرة على تشخيص الفيروس

بغداد- وعد الشمري:

حذرت وزارة الصحة، أمس السبت، من طفرة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وكشفت عن قرب افتتاح مراكز طبية ووصول معدات من شأنها زيادة القدرة التشخيصية، لافتة إلى أن ملاكاتها تجري حالياً 10 ألاف فحص في اليوم الواحد.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “البلاد تشهد طفرة عددية في الإصابات بفيروس كورونا منذ أسبوع”.

وعزا عبد الأمير هذه الزيادة، إلى “عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، لاسيما خلال أيام عيد الفطر، فالمواطنين قد أنجزوا جميع نشاطاتهم الاجتماعية رغم وجود حظر شامل للتجوال”.

ولفت، إلى أن “زيادة كبيرة قد حصلت في عدد الفحوصات خلال المدة الماضية، وهي قد أظهرت لنا هذا الكم من الإصابات”.

وأورد عبد الأمير، أن “إحصاءات الإصابات تعتمد على القدرة التشخيصية للبلد”، مشددا على أن “الملاك الطبي العراقي يسعى لزيادة تلك القدرة من خلال مضاعفة الفحوصات”.

ونوّه، إلى أن “عدد الفحوصات كان في شهر آذار الماضي بنحو 2500 فحص، أما حالياً فأن المعدلات اليومية قد وصلت إلى 10 ألاف فحص”.

وأكد عبد الأمير، أن “الوزارة افتتحت 20 مختبراً في عموم العراق خلال الشهرين الماضيين، وأصبح لدينا في كل محافظة مختبر، وخمسة في العاصمة، والعمل مستمر على افتتاح المزيد”.

وتحدث المسؤول الصحي، عن “عُدّد طبية ستصل إلى الوزارة خلال الأسبوع الحالي من شأنها أن تُزيد معدلات التشخيص الوبائي”.

وأفاد عبد الأمير، بأن “الوزارة قد سجلت اعتراضاً بنحو مبدئي على رفع الحظر قبل شهر رمضان الماضي، عندما كنا نسجل يومياً بنحو 15 إلى 20 إصابة، من أجل السيطرة الكاملة على الوباء”.

ويواصل، أن “الزيادات بدأت بعد قرار لجنة الصحة العليا بتحويل الحظر إلى جزئي في رمضان ولاسيما في المناطق الشعبية التي لم تشهد أي حظر من الناحية الواقعية”.

ومضى عبد الأمير، إلى أن “المعدلات اليومية الحالية قابلة للزيادة مع استمرار عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية من قبل المواطنين”.

وفي السياق، قامت وزارة الصحة بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات، بتجهيز معرض بغداد الدولي بالأسرّة لتحويل قاعاته إلى ردهات وبائية يتم فيها حجر المصابين بفيروس كورونا، اذ اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، امس السبت، افتتاح قاعات معرض بغداد الدولي الاسبوع الحالي بعد الانتهاء من تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين.

وقال الحجامي في تصريح صحفي ان “قاعات معرض بغداد وصلت الى مراحلها الاخيرة من حيث تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين بالفيروس وسيتم افتتاحه الاسبوع الحالي”.

واضاف، إن “الملاكات الهندسية والفنية التابعة لصحة الكرخ قامت بتهيئة 4 قاعات داخل المعرض لغرض استقبال المصابين “، مبينا “أن العتبة الحسينية المقدسة بادرت بتجهيز القاعات بالأسرة والمتطلبات الاخرى وتهيئتها لرقود المرضى بسبب الأعداد المتزايدة للمصابين” .