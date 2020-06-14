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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • خبير نفطي: العراق بإمكانه ان يصبح دولة اقتصادية قوية دون تصدير برميل واحد

خبير نفطي: العراق بإمكانه ان يصبح دولة اقتصادية قوية دون تصدير برميل واحد

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، امس السبت، أن بإمكان العراق أن يكون دولة قوية اقتصاديا دون الحاجة لتصدير برميل واحد من النفط، مشيرا الى قدرة البلاد على تحقيق موارد من غير بيع النفط الخام.

وقال الجواهري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “ العراق يستطيع أن يكون دولة قوية اقتصاديا دون الحاجة لتصدير برميل واحد”، مبينا أن “ العراق يستطيع أن يحقق موارد من غير بيع النفط الخام بما يزيد عن حاجته للنفط وموازنات بدون عجز مالي”.

وأضاف، أن “النفط والغاز يخصص أساسا للتصنيع وصناعات الطاقة وكل أنواع التنمية المستدامة وهذه بدورها ستقلص من البطالة والبطالة المقنعة وتوفر للدولة والقطاع الخاص موارد مالية كبيرة جدا تتزايد مع الوقت شرط قطع الايادي التي تمتد لها بسوء”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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