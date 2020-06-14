خبير نفطي: العراق بإمكانه ان يصبح دولة اقتصادية قوية دون تصدير برميل واحد

بغداد- الصباح الجديد :

أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، امس السبت، أن بإمكان العراق أن يكون دولة قوية اقتصاديا دون الحاجة لتصدير برميل واحد من النفط، مشيرا الى قدرة البلاد على تحقيق موارد من غير بيع النفط الخام.

وقال الجواهري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “ العراق يستطيع أن يكون دولة قوية اقتصاديا دون الحاجة لتصدير برميل واحد”، مبينا أن “ العراق يستطيع أن يحقق موارد من غير بيع النفط الخام بما يزيد عن حاجته للنفط وموازنات بدون عجز مالي”.

وأضاف، أن “النفط والغاز يخصص أساسا للتصنيع وصناعات الطاقة وكل أنواع التنمية المستدامة وهذه بدورها ستقلص من البطالة والبطالة المقنعة وتوفر للدولة والقطاع الخاص موارد مالية كبيرة جدا تتزايد مع الوقت شرط قطع الايادي التي تمتد لها بسوء”.