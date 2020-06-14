وزير النفط يأمل في زيادة إيرادات النفط عقب اتفاق أوبك+

استعرض خطط الوزارة للانتاج والتصفية والتصدير والاستثمار

بغداد – الصباح الجديد:

عبر وزير النفط إحسان عبد الجبار في بيان عن أمله في أن تزيد إيرادات النفط بفضل ارتفاع الأسعار في أعقاب اتفاق مجموعة “أوبك+” الأخير، معربا عن تفاؤله بزيادة الايرادات المالية بعد تحسن الاسعار في السوق النفطية نتيجة لاتفاق (اوبك+).

وقالت الرئاسة ببيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل وزير النفط احسان عبد الجبار”، مبينا أن صالح اشاد بجهود العاملين في القطاع النفطي واهميته في ادارة الثروة الوطنية للعراق، وضرورة التعجيل بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تسهم في تنمية وتطوير قطاع النفط وزيادة الايرادات المالية.

وأوضح، أن “وزير النفط استعرض خطط الوزارة في ادامة واستقرار الانتاج والتصفية والتصدير والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية، والعمل على زيادة الايرادات المالية من خلال السياسة التسويقية التي تعتمدها الوزارة للنفط الخام في الاسواق العالمية، وبما تحقق اعلى الايرادات المالية بالرغم من الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية والمنتجين بعد انتشار جائحة كورنا وتأثيرها على انخفاض الاسعار.

وكانت “أوبك” وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا السبت الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية تموز، بما يكبح المعروض العالمي نحو 10 في المئة وسط تراجع حاد في الطلب بسبب جائحة كوفيد-19.

وارتفع خام القياس برنت إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الجمعة الماضية متجاوزا 42 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض لما دون 20 دولارا للبرميل في نيسان، لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.

وكانت “أوبك” اتفقت في نيسان على خفض الإمدادات 9.7 ملايين برميل يوميا في أيار وحزيران لدعم الأسعار. وأُبرم هذا الاتفاق بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تفادي تضرر شركات إنتاج النفط الأميركية.

ويعاني العراق من انهيار أسعار النفط، الأمر الذي يهدد بعجز الحكومة عن دفع رواتب ثمانية ملايين موظف حكومي ومتقاعد.

وكشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن إدارة بلاده أكدت عزمها دعم العراق لمواجهة التداعيات المالية لأزمة كورونا وتراجع أسعار النفط، وذلك خلال الحوار الستراتيجي بين واشنطن وبغداد الجاري حاليا.