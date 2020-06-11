أثرياء العالم يفقدون قرابة التريليون دولار في 2020

الصباح الجديد-وكالات:

فَقًد أغنى 500 شخص في العالم منذ بداية عام 2020، وحتى الأن ما يقارب التريليون دولار بحسب مؤشر “بلومبيرج” للمليارديرات، والذي يعادل 16 % من صافي ثرواتهم الإجمالية وذلك نتيجة انهيار أسواق البورصة العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع الصناعات للهلع المتزايد من انتشار وباء كورونا.

وخسر أثرياء العالم في نهاية الأسبوع الماضي وخلال يوم واحد 331 مليار دولار وتصدر رجل الأعمال الفرنسي “برنار أرنو “، قائمة الخاسرين بـ 9.5 مليار دولار .

كما خسر “جيف بيزوس” اغنى رجل في العالم 8.1 مليار دولار من ثروته ليحتل صدارة أثرياء العالم بثروة 111مليار دولار، والتهمت الخسائر 65 مليار دولار من ثروة مليارديرات روسيا منذ بداية العام الحالي 2020.

وتراجع ترتيب عمالقة النفط الأميركي هارولد هام، وشيلدون أديلسون في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات بعد الانخفاض الكبير الذي شهده أسعار النفط العالمي. اذ خسر شيلدون أديلسون، ما يزيد عن ربع ثروته منذ بداية العام والتي قدرت بـ11.7 مليار دولار، فيما خسر هارولد هام نصف ثروته في يوم واحد.

وشهدت قائمة بلومبيرج لأثرياء العالم تقلص الفارق بين ثروة بيل جيتس وجيف بيزوس لتصل إلى تسعة مليار دولار ليحتل بيل جيتس المركز الثاني بين أثرياء العالم بثروة 102 مليار دولار .