مستشار الحكومة: سحبنا مليار دولار من خزين الاتفاقية الصينية لصرف الرواتب

قال ان الشهور المقبلة تتطلب تدخلا اقتصاديا عاجلا

بغداد- الصباح الجديد :

كشف المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، عن سحب نحو مليار دولار من الخزين المالي لاتفاقية الصين لتسديد رواتب الموظفين للشهر الحالي، مبينا ان الشهر المقبل لا توجد سيولة مالية وستعتمد الحكومة على سحب سيولة من البنوك الحكومية.

وقال صالح في حوار متلفز ان “الحكومة اضطرت لسحب نحو مليار دولار كانت مخصصة لاتفاقية الصين لتسديد رواتب الشهر الحالي فيما تم تاجيل ديون داخلية بنحو تريليون دينار”

واضاف ان “الحكومة لديها عجز بنحو 4 تريليون دينار ضمن الحد الادنى للأنفاق لتسديد الرواتب والمحطات الكهربائية والمستشفيات ومفردات البطاقة التموينية”.

وأوضح صالح، ان “الشهر المقبل سيتم سحب ودائع من مصارف الرشيد والمصرف التجاري والرافدين لتسديد الرواتب فيما سيكون الشهر الذي يليه دون أي سيولة مالية وبحاحة الى تدخل اقتصادي عاجل”.