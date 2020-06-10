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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • مستشار الحكومة: سحبنا مليار دولار من خزين الاتفاقية الصينية لصرف الرواتب

مستشار الحكومة: سحبنا مليار دولار من خزين الاتفاقية الصينية لصرف الرواتب

شؤون عراقية
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قال ان الشهور المقبلة تتطلب تدخلا اقتصاديا عاجلا

بغداد- الصباح الجديد :

كشف المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، عن سحب نحو مليار دولار من الخزين المالي لاتفاقية الصين لتسديد رواتب الموظفين للشهر الحالي، مبينا ان الشهر المقبل لا توجد سيولة مالية وستعتمد الحكومة على سحب سيولة من البنوك الحكومية.

وقال صالح في حوار متلفز ان “الحكومة اضطرت لسحب نحو مليار دولار كانت مخصصة لاتفاقية الصين لتسديد رواتب الشهر الحالي فيما تم تاجيل ديون داخلية بنحو تريليون دينار”

واضاف ان “الحكومة لديها عجز بنحو 4 تريليون دينار ضمن الحد الادنى للأنفاق لتسديد الرواتب والمحطات الكهربائية والمستشفيات ومفردات البطاقة التموينية”.

وأوضح صالح، ان “الشهر المقبل سيتم سحب ودائع من مصارف الرشيد والمصرف التجاري والرافدين لتسديد الرواتب فيما سيكون الشهر الذي يليه دون أي سيولة مالية وبحاحة الى تدخل اقتصادي عاجل”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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