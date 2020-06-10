المالية النيابية تستبعد خفض رواتب الموظفين: الاقتراض هو الحل الوحيد لتأمين الرواتب

بغداد- الصباح الجديد :

عد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء، الاقتراض الداخلي والخارجي الحل الوحيد لتأمين رواتب موظفي الدولة في الوقت الراهن.

وقال الصفار في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد ، إن “جلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء ستشهد التصويت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي في موازنة ٢٠٢٠”.

وأستبعد الصفار أن “يلجأ مجلس النواب في جلسته غدا الى تخفيض رواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين”، مؤكدا ان “هذه الرواتب مشرعة بقانون وتخفيضها بحاجة الى تشريع قانون جديد داخل مجلس النواب”.

وأشار مقرر اللجنة المالية النيابية إلى أن “الاقتراض الداخلي والخارجي الحل الوحيد لتأمين رواتب موظفي الدولة للاشهر القادمة”.