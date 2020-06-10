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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • المالية النيابية تستبعد خفض رواتب الموظفين: الاقتراض هو الحل الوحيد لتأمين الرواتب

المالية النيابية تستبعد خفض رواتب الموظفين: الاقتراض هو الحل الوحيد لتأمين الرواتب

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

عد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء، الاقتراض الداخلي والخارجي الحل الوحيد لتأمين رواتب موظفي الدولة في الوقت الراهن.

وقال الصفار في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد ، إن “جلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء ستشهد التصويت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي في موازنة ٢٠٢٠”.

وأستبعد الصفار أن “يلجأ مجلس النواب في جلسته غدا الى تخفيض رواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين”، مؤكدا ان “هذه الرواتب مشرعة بقانون وتخفيضها بحاجة الى تشريع قانون جديد داخل مجلس النواب”.

وأشار مقرر اللجنة المالية النيابية إلى أن “الاقتراض الداخلي والخارجي الحل الوحيد لتأمين رواتب موظفي الدولة للاشهر القادمة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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