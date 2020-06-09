بريطانيا تفرض حجرا صحيا لاسبوعين على الوافدين اليها من الخارج

لتجنب استيراد اصابات جديدة بكورونا

الصباح الجديد-متابعة

بدأت المملكة المتحدة فرض حجر صحيّ لمدة 14 يومًا على الوافدين اليها من الخارج، اعتبارا من امس الاثنين لتجنب استيراد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في إجراء مثير للجدل يشكّل مصدر قلق بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة.

ويشمل الحجر، الذي ستراجع تطبيقه الحكومة البريطانية كل ثلاثة أسابيع، جميع الوافدين عن طريق البر والبحر والجو، سواء كان المسافرون مقيمين أو غير مقيمين في المملكة المتحدة.

ويهدف إلى تجنب استيراد إصابات جديدة بكوفيد-19، بعد ان بدأت البلاد منذ أوائل حزيران/يونيو برفع القيود التي فرضت في نهاية آذار/مارس للحد من انتشار الوباء.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تصريح لقناة سكاي نيوز التلفزيونية “نفرض هذا الحجر الصحي لأنه مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة (في المملكة المتحدة)، فإن نسبة الإصابات القادمة من الخارج تزداد”.

– تفتيش وغرامات –

وسيجري تطبيق تفتيش عشوائي حيث يواجه المخالفون غرامة قدرها ألف جنيه إسترليني (1122 يورو). ويستثنى من الإجراء سائقو الشاحنات والعاملون في المجال الصحي والعمال الزراعيون الموسميون أو القادمون من أيرلندا.

ويبدو التبرير المتعلق بزيادة خطر الإصابة بالعدوى من الخارج غير مقنع للبعض في وقت لا تزال بريطانيا بين أكثر الدول تأثّرا بالوباء، فيما يشدد البعض على أن الأولوية هي لتحسين الوضع الصحي في البلاد.

وأحصى آخر تقرير رسمي امس الاول الأحدن 40542 وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس وأكثر من 48 ألفا لحالات مشتبه بها – مع نحو 287 ألف إصابة.

ورأى عضو اللجنة العلمية المكلفة تقديم المشورة إلى الحكومة بشأن الفيروس روبرت دينجوال في تصريح مؤخرا لهيئة الإذاعة البريطانية “أعتقد أننا يجب أن نستمر بالفعل في خفض مستوى (العدوى) بشكل ملحوظ في هذا البلد قبل أن يثبت الحجر الصحي أنه إجراء فعال”.

وقدر مكتب الإحصاء الوطني تسجيل أكثر من 5500 إصابة يومية في أواخر أيار/مايو في بريطانيا. وأشارت دراسة أجرتها السلطات الصحية الإنكليزية وباحثون في جامعة كامبريدج إلى أن انتشار الفيروس تباطأ في مناطق معينة منذ بدأ رفع إجراءات الإغلاق.

وأعتبر المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس أمام الصحافيين أن قرار فرض الحجر الصحي سياسي أكثر منه علمي، على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تطبيق الآراء العلمية بدقة.

وأعرب العاملون في مجالي الطيران والسياحة، المتضررين بشدة من الوباء، عن استياءهم البالغ من هذا الإجراء.

وطالبت الخطوط الجوية البريطانية وشركة “إيزي جيت” و”ريان إير” الحكومة بالعدول عن هذا “الحجر الصحي غير الفعال، الذي سيكون له تأثير كارثي على صناعة السياحة البريطانية وسيقضي على آلاف الوظائف”.

وشاركوا في التوقيع على رسالة رسمية موجهة إلى الحكومة الجمعة، وهي خطوة تمهيدية لإجراءات قانونية محتملة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ريان إير” مايكل أوليري لقناة سكاي نيوز الاثنين إن “آلاف الأوروبيين الذين كانوا يسافرون عادة إلى المملكة المتحدة في تموز/يوليو وآب/أغسطس خلال موسم الذروة لن يأتوا لأنهم خائفون من هذا الحجر الصحي”.

وحذر مدير مطار هيثرو اللندني جون هولاند-كاي في مدونة صوتية لمركز الأعمال “سيتي إي إم” من أن 25 ألفا من موظفي المطار، أي ما يعادل ثلث العاملين، مهددون بالتسريح.

وطال الاعتراض نواب الأغلبية المحافظة، الذين يخشون من أن تعرقل الحكومة الاقتصاد، المتضرر أصلا من الأزمة الصحية.

وتفكر حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في إيجاد مخرج عبر فتح جسر جوي مع وجهات سياحية معينة مثل فرنسا أو إسبانيا، مما سيجعل من الممكن تجاوز الحجر الصحي.

وطلب جونسون من وزير النقل إيجاد حل قبل نهاية حزيران/يونيو، بحسب صحيفة “صنداي تايمز”.