بغداد وطهران تبحثان التعاون في قطاع الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاربعاء، خلال لقاءين منفصلين مع وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان التعاون في قطاع الكهرباء.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، الأربعاء وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له، جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الصعد خدمة للمصالح المتبادلة.”.

وأكد صالح “ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين”، مشيراً إلى “أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب”.

بدوره، جدد اردكانيان “استعداد بلاده بمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات”.

من جانبه، أعلن مكتب الكاظمي، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل الوزير الإيراني، وبحث معه آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقة، وبالأخص الكهرباء وتنمية العلاقات والتعاون الثنائي بين العراق وايران.

وقال الكاظمي، إن “العالم بأسره يواجه ظروفا صعبة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على المشهد الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة بذل أقصى الجهود للتصدي للمشاكل المعقّدة التي تمرّ بها دول المنطقة”.

وأضاف أن “العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه، وأن الحكومة وضمن برنامجها الأساسي تسعى الى تطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات.

من جانبه أكد وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات وأقصى حالات التعاون مع العراق، ودعمه على جميع الصعد”.

في السياق، طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، امجد العقابي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعادة النظر بالعقود الاستثمارية في ما يخص محطات انتاج الطاقة الكهربائية.

وقال العقابي في بيان ان “العقود الاستثمارية في ما يخص محطات انتاج الطاقة الكهربائية كلفت الدولة الكثير من الاموال واجهدت الميزانية، ولكون العراق يمر بازمة اقتصادية يجب اعادة النظر في هذه العقود مرة اخرى”.

واضاف “كان من الاجدر بناء محطات للطاقة الكهربائية عن طريق الملاكات العراقية بدلا من دفع ايجار للشركات الأجنبية لتجهيز الكهرباء”.