جورج كلوني: العنصرية وباؤنا الذي لم نجد له لقاحا بعد

الصباح الجديد-وكالات:

بكلمات قاسية وحاسمة علّق الممثل الأميركي ​جورج كلوني​ على الإحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الاميركية منذ أيام، بسبب قتل شرطي أميركي في مدينة مينيابوليس ل​جورج فلويد​، ما أجج الصراع العنصري هناك.

وفي مقال نشرته صحيفة “ديلي بيست”، قال كلوني :”ليس هناك شك في أن جورج فلويد قتل. هذا هو وباؤنا. إنه يصيبنا جميعًا، وبعد 400 عام لم نجد لقاحًا بعد”.

وأضاف :”الغضب والإحباط اللذان نراهما يلعبان مرة أخرى في شوارعنا مجرد تذكير بقلة نضجنا كبلد من خطيئتنا الأصلية للعبودية”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى تغيير منهجي في القانون ونظام العدالة الجنائية لدينا. نحن بحاجة إلى صناع سياسات يعكسون الإنصاف الأساس لجميع مواطنيهم على قدم المساواة”.

وتابع في تلميحٍ واضح عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “ليس القادة الذين أثاروا الكراهية والعنف كما لو كانت فكرة إطلاق النار على اللصوص كصافرة كلب عنصرية. كان بول كونور أكثر دقة”.

وختم بالقول :” في هذا الأسبوع، بينما نتساءل عما سيتطلبه الأمر لإصلاح هذه المشكلات التي يبدو وكأنه لا يمكن التغلب عليها، تذكروا فقط أننا صنعنا هذه المشكلات حتى نتمكن من إصلاحها. ولا توجد سوى طريقة واحدة في هذا البلد لإحداث تغيير دائم: التصويت”.