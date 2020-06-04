نوال الزغبي: انا ضد تطبيق “تيك توك” واجده مناسبا للأطفال

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي موقفها من الحفلات “الأونلاين” التي قام بها عدد من نجوم ونجمات العالم العربي في فترة الحجر المنزلي التي سببتها أزمة “كورونا” وقالت: “كي أقوم بحفلة أونلاين يجب أن أقوم بشيء يشبهني ويختلف عما رأيناه من بقية النجوم”.

ورشحت أن تقوم بحفل أونلاين يجمعها بالفنان اللبناني رامي عياش، لتكون الفكرة جديدة”.

من جهة ثانية، أكدّت نوال أنها “كانت بحاجة الى استراحة من العمل بعد الحظر الذي فرضته جائحة “كورونا” على العالم وألزمت الجميع على البقاء في المنزل”.

وكشفت نوال انها تقضي وقتها بحياكة الصوف، مؤكدة أن الهواية نوع من التأمل بالنسبة لها، كما قالت أنها تقوم بصنع الثياب لكلابها بنفسها”.

من جهة اخرى انتقدت نوال الفنانات اللواتي يتواجدن على تطبيق “تيك توك” قائلة: “لم أحب هذا التطبيق، وأنا ضدّ الفنانات اللواتي يظهرن عليه، لأنه يقلّل من قيمتهن، و”التيك التوك” هو لفئة العشر سنوات وأقل”.

وعن التغير الذي حصل معها من ألبومها الاول “الليالي” وصولاً إلى ألبوم “كدة باي” قالت نوال: “صوتي أصبح أكثر نضجاً، وبات لديّ خبرة أكثر، وبُت أدرك ما يليق بي وأعلم كيف أستعمل احساسي”.