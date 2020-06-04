  • الخميس , 4 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الفنانة رجاء الجداوي…سلامات

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الصباح الجديد-وكالات

تدهورت صحة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي تعالج بمستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية شرق القاهرة، من فيروس كورونا فجر الثلاثاء.

وقال مصدر طبي من داخل المستشفى لـ”العربية.نت” إن الجداوي شعرت فجر الثلاثاء بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع درجة حرارتها وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأوكسجين في الدم أقل من 90%؜، مضيفاً أن الأمر استلزم نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

يذكر أن ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت قد ذكرت مساء الاثنين أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.

في سياق متصل كشفت نتيجة أول تحاليل خاصة بالفنانة بعد مرور عدة أيام على نقلها إلى المستشفى إيجابية العينة واستمرار تواجد الفيروس.

وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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