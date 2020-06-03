أحمد ياسين: الدوري السويدي بوابتي لمنتخب العراق

متابعة الصباح الجديد:

أكد أحمد ياسين، لاعب نادي هاكان السويدي، أنه يجتهد قدر الإمكان في تدريبات فريقه من أجل الحصول على فرصة ثانية لنيل شرف تمثيل منتخب العراق.. وانخرط اللاعب العراقي بتدريبات فريقه، تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري السويدي، الذي توقف مؤخرا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ياسين في تصريحات صحفية “بدأت التدريبات الجماعية مع فريقي، تحضيرا لعودة منافسات الدوري السويدي يوم 14 حزيران الجاري“.وأشار إلى أن التدريبات الجماعية تحفز اللاعبين للعودة مجددا لأجواء المنافسات بعد أن عطلتها جائحة كورونا.

وأوضح ياسين، أنه سعى خلال الفترة الماضية من خلال التدريبات المنفردة، للحفاظ على الجاهزية البدنية، على أمل أن تكون انطلاقة الدوري السويدي فرصة لي، من أجل استعادة مكانتي في تشكيلة المنتخب العراقي.. وتابع “الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة العراقي، سعت لإنهاء الاختلاف مع المدرب سريتشكو كاتيانيتش، ونأمل أن يكون وضع أسود الرافدين بأفضل حال ويواصل تصدر مجموعته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال“.

يشار إلى أن أحمد ياسين، سبق وأن أبعد عن المنتخب العراقي، بقرار من المدير الفني لتأخره في الالتحاق بمعسكر أسود الرافدين.