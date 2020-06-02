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  • العراق اغلق 140 الف مصنع منذ عام 2003 افقدته 20% من موازنته

العراق اغلق 140 الف مصنع منذ عام 2003 افقدته 20% من موازنته

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الصباح الجديد – وكالات:

كشفت صحيفة، امس الاثنين، عن اغلاق اكثر من 140 الف مصنع في العراق منذ عام 2003 ولغاية الان، مبينة ان اغلاق تلك المصانع افقد العراق نحو 20% من موازنته العامة.

ونقلت صحيفة ”العربي الجديد” في تقرير، عن مسؤول بوزارة الصناعة والمعادن قوله، إن “ العراق كان يمتلك أكثر من 170 ألف مصنع ومعمل تابع إلى القطاعين العام والخاص موزعة في مختلف مناطق العراق كانت ترفد موازنات قبل 2003 بما لا يقل عن 20% من إجمالي الإيرادات سنوياً”.

وأضاف المسؤول، أن “أكثر من 140 ألف مصنع من المصانع تم إغلاقها نتيجة لغياب التخطيط وانعدام الكهرباء في الكثير من المناطق الصناعية واستشراء الفساد بعد 2003، بالإضافة إلى العمليات الإرهابية أو ابتزاز المليشيات ومافيات الاستيراد”.

وبحسب المسؤول، فإن “الآلاف من المصانع العراقية الصغيرة والكبيرة في المناطق المحررة أخيراً من سيطرة تنظيم “ داعش”، شمال وغرب البلاد تعطلت هي الأخرى بسبب تعرضها للتدمير جراء العمليات العسكرية وسرقة محتوياتها”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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