شخصيتك في فصيلة دمك

الصباح الجديد-متابعة:

كلنا قرأنا في المنهج الدراسي عنم انواع فصائل الدم الاربعة وهي A” ” و”B ” و”AB” و” ” Oلكن من منا يعرف ان لفصيلة الدم علاقة بمستوى الذكاء وطبيعة الشخصية؟

حددت اخر دراسة ارجيت في احدى الجامعات الاميركية ان هناك علاقة قوية بين شخصية الانسان وفصيلة دمه اذ ان الشخص من فصيلة الدم A متعاون ذكي وحساس، وقلق على الرغم من محاولة إخفائه لمشاعر القلق ووفقاً لذلك، فإن المناصب القيادية لا تناسبه لأنه ليس جيداً كفاية في القيام بذلك لذلك هو بحاجة إلى الاسترخاء وممارسة تمارين التركيز مثل اليوغا.

اما الأشخاص الذين ينتمون إلى فصيلة الدم B فيتميزون بالمرونة والإبداع وقدرتهم على العيش بطريقة متوازنة، كما يحبون القيام بالتمارين، وتناول الطعام الصحي المتوازن وقادرون على مواجهة الصعاب.

ويسمى أصحاب فصيلة الدم AB (الروحانيين) لأنّهم يقابلون بلطف جميع مفاجآت الحياة ومن دون أي تصور سلبي للعواقب التي ستحدث بسبب هذا. وهم أكثر الناس وقوعا في المشكلات العاطفية.

أصحاب فصيلة الدم O يملكون القوة الجسدية والشخصية، والقدرة على التحمل والاعتماد على الذات والشجاعة والسعي لتحقيق النجاح، ميزات القيادة والقوة والتفاؤل. فإذا كنت من أصحاب الزمرة O فننصحك بممارسة جميع أنواع الرياضة وخاصة القتال، إضافة إلى تناول جميع أنواع الطعام مثل اللحوم، الأسماك والخضروات والفواكه وينصحون بالتركيز على البروتينات.