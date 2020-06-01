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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • المصاب بفيروس كورونا يتوقف عن نقل العدوى للآخرين في اليوم 11 لاصابته

المصاب بفيروس كورونا يتوقف عن نقل العدوى للآخرين في اليوم 11 لاصابته

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الصباح الجديد-وكالات:

كشفت دراسة علمية جديدة عن المدة التي ينقل خلالها المصاب بـفيروس كورونا العدوى إلى الآخرين، حيث يتوقف بعدها المريض عن نقل العدوى ويمكن التعامل معه بشكل طبيعي.

الدراسة أجريت في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة وأكاديمية الطب ووجد الباحثون أن المصاب بفيروس كورونا ينقل العدوى للآخرين قبل يومين من ظهور الأعراض عليه وهنا تكمن خطورة انتشار المرض.

كما يحتفظ المريض بالقدرة على نقل العدوى لمدة تتراوح بين 7 و 10 أيام من بداية اكتشاف الأعراض والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة، مشكلات في الجهاز التنفسي وسعال مستمر.

المذهل أن الباحثين اكتشفوا أن المريض بفيروس كورونا لا ينقل العدوى للآخرين بعد 11 يوم من ظهور الأعراض عليه، على الرغم من أن نتائج الفحوصات تظل إيجابية، لكن يتحول إلى مريض سلبي لا ينقل العدوى للآخرين.

شملت الدراسة 73 مريضاً وركزت بنحو أساس على قدرة المريض على نقل العدوى للآخرين خلال فترة حضانة المرض ويمكن سر نقل العدوى خلال هذه الفترة القصيرة أن فيروس كورونا يتكاثر بسرعة كبيرة جداً داخل جسم الإنسان خلال الأسبوع من التقاط العدوى، لكن لم يعثر الأطباء على فيروس قابل للحياة خلال الأسبوع الثاني من الإصابة في أجسام المرضى.

وعلى الرغم من قلة أعداد المرضى الذين شملتهم الدراسة أوضح الباحثون أنهم على يقين تام من النتائج التي توصلوا إليها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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