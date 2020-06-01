سكارليت جوهانسون تؤجل زواجها بسبب كورونا

الصباح الجديد-وكالات:

إلتقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة ​سكارليت جوهانسون​ في نيويورك يوم أمس حيث كانت تتسوق المواد الغذائية.

وكانت سكارليت بمفردها، وغاب عنها خطيبها الممثل الاميركي ​كولين جوست​. وإلتزمت بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فوضعت كمامة على وجهها.

وكانت سكارليت قد أجلت حفل زفافها من جوست البالغ من العمر 37 عاماً، بسبب فيروس كورونا.

وصرح جوست سابقاً في حديث عن قراره الزواج بسكارليت قائلاً :”سأتزوج وهذا شيء جنوني، كنت أخشى الزواج بشدة وظللت هكذا لفترة طويلة، فعندما أتحدث إلى شخص تزوج للتو أو على وشك اتخاذ الخطوة، يصبح الامر بالنسبة لي فيه حماسة وباني لا بد أن اقدم على هذه الخطوة فما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟، لكن عندما أتحدث إلى شخص متزوج منذ خمس سنوات ينصحني بالتمهل في الأمر، وأن أمامي حياة بأكملها.. لا تنجب أطفالا إنهم الأسوأ، ولكن عندما قابلت سكارليت تغير كل شيء وصرت متحمسا للزواج بها وانجاب اطفال منها”.