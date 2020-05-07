ميمي يعود للتدريبات مع بورتيمونينسي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي، عودة التدريبات الجماعية للنادي بعد توقفها منذ منتصف شهر اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.

ويحترف نجم منتخبنا الوطني مهند علي “ميمي” بصفوف الفريق قادما من نادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة، وعادت اغلب الأندية البرتغالية الى التدريبات باتداءً من يوم الاثنين، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة.ونشر النادي البرتغالي مقطع فيديو للاعب اثناء التدريبات الجماعية أمس، بذلك يكون اول محترف عراقي يعود للتدريبات الجماعية.

جدير بالذكر ان مهند علي “ميمي” يلعب في صفوف الفريق البرتغالي ويعمل ايضا في الفريق نفسه المدرب العراقي مالك فيوري مدربا مساعدا.