هانفمان سعيد بعودة التنس

ميونيخ ـ وكالات:

أبدى الألماني يانيك هانفمان سعادة بالغة بعودة مباريات التنس، وتغلب على مواطنه داستين براون 4 / 3 (7 / 4) و4 / صفر، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة استعراضية انطلقت بألمانيا، أمس الأول.

وفي ظل القيود المفروضة بسبب أزمة الوباء، جرى السماح بإقامة البطولة الاستعراضية، التي تقام لمدة أربعة أيام بمشاركة ثمانية لاعبين ألمان، من دون جماهير ومع حضور ثلاثة أشخاص فقط في الملعب، هم اللاعبان والحكم، وقد أقيمت بنظام مجموعات مصغرة بحيث تتضمن كل مجموعة سبعة أشواط على الأكثر.

ويعد هانفمان، المصنف 143 على العالم، اللاعب الأفضل تصنيفا بين اللاعبين الثمانية المشاركين في البطولة الاستعراضية التي تبلغ قيمة جائزتها المالية 25 ألف دولار، بينما يعد براون اللاعب الأشهر، وقد اكتسب شهرته عند فوزه على النجم الإسباني رافاييل نادال في بطولة ويمبلدون قبل خمسة أعوام.

وقال هانفمان: «سعيد بشكل هائل بمشاركتي هنا، إنه أمر رائع وممتع أن ألعب التنس مجددا بشكل تنافسي».

ويخطط الاتحاد الألماني للتنس لإطلاق منافسات تقام بالطريقة نفسها لكن بمشاركة 32 لاعبا و24 لاعبة، اعتبارا من حزيران المقبل، وسيكون يان-لينارد شتراف من بين المشاركين.. ويأتي ذلك سعيا لمنح اللاعبين فرصة خوض مباريات تنافسية في ظل استمرار تعليق المنافسات الرسمية حتى منتصف تموز على الأقل.