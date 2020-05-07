وزير الشباب والرياضة: إعادة العمل بملعب نينوى الدولي الاسبوع الحالي

كركوك تثمن دعم ورعاية قطاع الرياضة في المحافظة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض طالب ان العمل باغلب الملاعب المتوقفة عن العمل منذ سنوات سيتم استئنافه بالتتابع، عقب حلحلة الاشكالات العالقة مع الشركات المنفذة، فضلاً عن عودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا بعد الحظر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد ، واضاف في تصريح لقسم الاعلام والاتصال الحكومي ان ملعب نينوى الدولي سعة 30 الف متفرج بجميع مرفقاته سيعاود العمل مجددا نهاية الاسبوع الحالي باتجاه اكمال المدينة الرياضية في نينوى، ونعتقد ان سير العمل هناك سيعزز من روح الاصرار والتواصل لاعمار ما دمرته العصابات التكفيرية .

وبينَّ رياض ان الجهد الهندسي لوزارة الشباب والرياضة كان في حالة تواصل دائم مع موقع العمل بالمدينة الرياضية وملعب نينوى الدولي بعد اكتمال كافة الجوانب اللوجستية ومنها الاتفاق مع الشركة المشرفة التي أكملت ما عليها.

يذكر أن مشروع المدينة الرياضية وملعب نينوى الدولي سعة 30 ألف متفرج تأخر موعد انجازهما كثيراً بسبب الاضرار التي خلفتها عصابات داعش الاجرامية فضلا عن أن ملعب (الموصل) في باب سنجار سيتم عودة العمل فيه وإكمال نواقصه قريباً إثر الجهود التي بذلها وزير الشباب والرياضة.

من جانب اخر، عبر مدير شباب ورياضة كركوك مروان أحمد عمر عن شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض طالب لرعايته ودعمه للقطاع الرياضي في المحافظة فضلا عن قطاع الشباب والانشطة الشبابية المختلفة وتواصله الدائم في متابعة جميع الانشطة والفعاليات ، مثمنا قراره الاخير في اختيار مسؤول الشعبة الرياضية في المديرية عدي عواد معاونا للشؤون الرياضية والأندية والاتحادات، كونه اضافة نوعية ومهمة تعزز من مرونة العمل والتواصل معا.

واضاف ان هذه الخطوة جاءت للارتقاء بالواقع الرياضي في كركوك من خلال الاعتماد على أهل التخصص والخبرة في عمل الاندية والاتحادات الرياضية والفرق الشعبية على حد سواء ، وبَيَنَّ عمر ان المديرية وضعت خطة عمل نوعية و رؤية استراتيجية تهدف إلى احتضان ورعاية المواهب والطاقات الشبابية في مختلف الألعاب الرياضية من خلال تنسيق العمل مع كافة المؤسسات الرياضية في المحافظة يضاف لها الشروع باستثمار برنامج مراكز المواهب الشبابية.

وفي سياق اخر، وبدعم مباشر من وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد العراقي لدراجات النارية و نادي العراق للسيارات والدراجات النارية ونادي نينوى الرياضي تمت المباشرة بحملة وطن الانسانية لتوزيع سلال الغذاء على المناطق المنكوبة في محافظة نينوى بفريق الدراجات النارية و تكون المرحلة القادمة توزيع الافطار الى منتسبي مديرية المرور والاسهام في حملات التعفير والتعقيم ونشر الوعي حول فايروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، يواصل منتدى شباب ورياضة صلاح الأيوبي التابع لمديرية شباب ورياضة صلاح الدين، انتاج كمامات الوقاية من فايروس كورونا المستجد في الحملة المستمرة تحت شعار (معا لدحر فايروس كورونا المستجد).

ويقوم المنتدى بتوزيع منتوج الكمامات مجانا على مقرات الدوائر الساندة لتماسها المباشر مع الناس وبواقع 1000 كمامة، فيما ابدى قائممقام قضاء الدور ومدراء الدوائر ومسؤولي المقرات الأمنية شكرهم وامتنانهم للجهود الرائعة والاحساس العالي بالمسؤولية جراء تقديم هذه المبادرة الصحية والانسانية بالتزامن مع انتشار جائحة فايروس كورونا في العالم ومنه وطننا العراق الغالي، سائلين المولى القدير ان يحفظ الجميع.