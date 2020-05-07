رامبو لا يستخدم الأسلحة ..

ريسان الخزعلي

نعم ..

/ رامبو / يبيع ُ الأسلحة

وما كان َيوماً قاتلاً

فكيف َ افترضناه ُ ..،

أن يضع َ الرصاص َ فوق َ الرغيف ..؟

…..،

أيّها الحالمون َ بوسادة ِ / رامبو / ..

مَن يملك ُ قلباً :

يدفع ُ الغناء َ في دمه ِ ..،

ويسمع ُ موسيقى الأوردة ..؟

….،

هل يُبادل ُ الجذرُ نزهة َ

الأوراق ِ في الشجْرة ِ العالية ِ ..،

أو في شجْرة ٍ نعدُّها ناصية ..؟

أيّها الحالمون َ .. ماكان َ الغليل ُ قليلاً ..،

وإنَّ القليل َ ربح ُ الغليل .

…،

نعم .. / رامبو/ يبيع ُ الأسلحة

وإنَّ رصاصة َ ماء ٍ ربما تحت َ الوسادة ِ ..،

أو فوق َ السرير ِ ..،

وأنتم توقظوه ُ من آخر ِ الأحلام ِ ..،

في ( العمارة ِ ) قبل َ الوصول ِ الى ( عَدن ) .

…..،

كنّا نمر ُّ في صحوة ِ الرصاص..

كنّا نمرر ُ

الأوراق َ قريبة ً من موضع ِ الشنق ِ في الرقبة

والآن َ ..

يمر ُّ الرصاص ُ في لفافة ِ الورق ِ الأسود ِ ..،

وهاتف ِ الصباح ِ صوب َ القميص ِ المُخطط .

/ رامبو/ لا يستخدم ُ الأسلحة ..

إنّها في لسانه ِ وقد عجزت يداه ../

تعلّم َ ذلك َ في غرف ِ التوقيف ِ ..،

واستدل َّ على النبع ِ من الرائحة .

حذار ِ إذن

من طلقة ٍ قد لا تُخطيءُ الوردة َ القريبة .

….،

/ رامبو / لا يستخدم ُ الأسلحة

وحين َ يراها لا يدل ُّ القتلة …