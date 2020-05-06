نائب: نظام الفردي والزوجي للعجلات يزيد فرص الإصابة بكورونا ولا ينقصها

بغداد – الصباح الجديد

استغرب النائب علي البديري امس الثلاثاء، قرار خلية الازمة باعتماد نظام الفردي والزوجي في حركة العجلات، مشيرا الى انه سيزيد فرص الاصابة وانتقال عدوى وباء كورونا بين المواطنين بدل تقليلها.

وقال البديري في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “قرار خلية الازمة باعتماد نظام الفردي والزوجي للعجلات هو قرار غريب ودليل واضح على حالة التخبط والاجتهادات البعيدة كل البعد عن المنطق، على اعتبار ان العجلات لا تنقل وباء كورونا وهي مغلقة على سائقيها ومن يجلس معهم بالعجلة”.

وأضاف أن “بقاء انسيابية حركة المواطنين والموظفين والعاملين مع تقليل عدد العجلات الى النصف في نظام الفردي والزوجي معناه إجبار من لديهم عجلات بغير ايام شمولهم بالذهاب مع اخرين بعجلاتهم او ركوب عجلات الاجرة او النقل العام وهذا معناه زيادة التجمعات بعكس ما دعت له خلية الازمة سابقاً”.

وأوضح البديري، أن “زيادة التجمعات معناه زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين” ، داعياً خلية الازمة الى “إلغاء القرار فوراً والبحث عن اجتهادات اكثر عقلانية ولا تؤدي الى كوارث صحية سيكون المسؤول عنها خلية الازمة ومن اصدر هكذا قرارات غير مدروسة”.