نائب عن الحكمة: بعض القوى التي دعمت الكاظمي ستؤجج الشارع ضده

بغداد- الصباح الجديد :

توقع النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، امس الاثنين ، عودة الاحتجاجات الشعبية وبقوة في بعض المناطق، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية التي دعمت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستعمل على تأجيج الشارع.

وقال الجابري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “بعض القوى السياسية التي ساهمت بدعم تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستكون جزءا من تحريك الشارع العراقي”، مبينا أن “الاحتجاجات الشعبية ستعود هذه المرة وبقوة”.

وأضاف، أن “الحكومة المستقيلة لم تلتزم بما الزمت نفسها تجاه مطالب المتظاهرين”، مشيرا إلى أن “حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المزمع منحها الثقة لن تحقق مطالب الأجواء الوردية للمتظاهرين ،

ولفت الجابري الى ان “هناك بعض القوى السياسية وان شاركت بدعم حكومة المكلف مصطفى الكاظمي لكنها ستعمل على تأجيج الشارع العراقي ضد الكاظمي نفسه”.