المالية النيابية: راتب المتقاعد والموظف ثابت ولا يشمل بأي استقطاعات مستقبلية

بغداد – الصباح الجديد :

نفى عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي، امس الاثنين، وجود اي مخطط حكومي لاستقطاع رواتب المتقاعدين بسبب الازمة المالية، مبينا ان منح الرواتب اسندت بقانون ولا يمكن التعدي عليها مطلقا.

وقال الدراجي في تصريح متلفز ان ” راتب المتقاعد ثابت غير مشمول بأي استقطاعات مستقبلية ولا دخل له بأي انخفاض في الموازنة العامة “.

واضاف الدراجي، ان ” الحكومة تستقطع بشكل شهري من الموظف طيلة مدة خدمته وهي اموال خاصة به لا يمكن الاعتداء عليها كونها تابعة لهيئة التقاعد العامة”.

واوضح ان “الحديث عن قطع راتب الموظف لا يمكن ان يحصل كون الموظف مرتبط بعقد قانوني لا يمكن نقضه من اي جهة كانت سيما الحكومة دون موافقة البرلمان وهذا ما لم يحصل مطلقا”.