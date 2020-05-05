وزير التخطيط يوقع رابع عقد عمل ضمن مشروع تشغيل الشباب في القطاع الخاص

مؤكداً توفيره أكثر من 2000 فرصة عمل في النجف

بغداد – الصباح الجديد

وقع وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عقد عمل هو الرابع من نوعه على مستوى العراق في محافظة النجف الأشرف ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب بحضور عدد من نواب المحافظة، بهدف توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في المحافظة خلال العام الحالي .

ولفت الوزير إلى ان التقديم للمشروع سيتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو من خلال مطور المشروع في محافظة النجف (شركة المسار الذهبي).

وأوضح الدكتور نوري الدليمي ان عقد العمل سيتضمن إنشاء منطقة تنموية على مساحة 2000 دونم؛ لتنفيذ المشاريع الشبابية المتوسطة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والإنشائية والمنتجات الحيوانية، مبيناً ان المشروع سيوفر في مرحلته الأولى (2020-2021) أكثر من 4000 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وفي مرحلته الثانية (2022-2023) سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل، داعياً جميع الحكومات المحلية وهيئات الاستثمار فيها إلى إنجاز متطلبات المشروع لانطلاق أعماله في عموم العراق، وذلك بعد بدء انطلاق أعماله في محافظات (ذي قار والديوانية والأنبار والنجف).

واشار الوزير إلى إن منح القروض الميسرة للمستفيدين سيكون ضمن إطار مبادرة البنك المركزي العراقي المتضمنة تخصيص ترليون دينار من خلال ثلاثة مصارف خاصة، مؤكداً ربط هذه المشاريع (الزراعية والحيوانية والصناعية والإنشائية) مع بعضها تكاملياً في عموم المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار الميزات المكانية للمحافظات الأخرى، بهدف تحقيق أمن غذائي مستدام واستقرار اجتماعي محفز للنمو الاقتصادي.

من جانبه أكد رئيس هيئة الاستثمار في محافظة النجف ضرغام كيكو استعداد الهيئة لتوفير سبل الدعم الممكنة للمشاريع الشبابية ، كما أشاد رئيس جامعة الكوفة الدكتور ياسر لفتة حسون بالمشروع ، مبيناً أهميته في استثمار الإمكانات والطاقات الشبابية المعطلة وتحويلها إلى محركات تنموية فاعلة، مثمناً دور وزير التخطيط في دعم المشروع وتحويله إلى واقع عملي ملموس.

إلى ذلك أعرب المدير التنفيذي لشركة (المسار الذهبي) المطورة لمشروع تشغيل الشباب في النجف عن تقديره لجهود الدكتور نوري الدليمي في دعم وإنجاح المشروع في عموم العراق، مؤكداً تحقيقه نقلة نوعية مستقبلاً في قطاعي الزراعة والصناعة في المحافظة، فيما اكد نائب محافظ النجف الأشرف على حرص الحكومة المحلية في استثمار هذه الفرصة الاستثمارية التنموية، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة النجف الأشرف.

على صعيد متصل أعلن الوزير انطلاق أعمال المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة الانبار، داعياً الشباب إلى استثمار هذه الفرصة وتقديم مشاريعهم من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأوضح الدكتور نوري الدليمي خلال مراسم توقيع عقد العمل مع شركة الخيرات العراقية، أن العقد سيتضمن إقامة منطقة تنموية في محافظة الأنبار على مساحة 10 آلاف دونم، لاحتضان المشاريع الشبابية المتوسطة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، مؤكداً أن المشروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل لأبناء محافظة الأنبار خلال العام الحالي والذي يعد الثالث من نوعه بعد توقيع عقود مماثلة في محافظتي ذي قار والديوانية.

ولفت الوزير إلى أن المصارف الخاصة ستتولى منح القروض الميسرة للشباب في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي، مبيناً ان أعمال المشروع ستنطلق في جميع المحافظات بعد إنجاز جميع الإجراءات المطلوبة من قبل الحكومات المحلية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع (الزراعية والصناعية) سيتم ربطها تكاملياً مع بعضها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه اعرب الدكتور محمد عباس العبيدي المدير المفوض لشركة الخيرات العراقية عن تقديره العالي لجهود السيد وزير التخطيط في دعم وإنجاح المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال توفيره الظروف الملائمة للعمل، مؤكدا ان المشروع سيسهم في تحريك عجلة التنمية، وتحسين واقع قطاعي الزراعة والصناعة وتحقيق الأمن الغذائي في العراق، مشيراً الى ان العمل بالمشروع سيبدأ فوراً، وسيلمس الشباب نتائجه خلال فترة قصيرة.