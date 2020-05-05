تطـوع ( 40 ) امـرأة لخياطـة الكمامـات فـي المنـازل

الصناعة تبحث آليـات تسويق مـواد ومعـدات التعفيـر والتعقيـم للوقايـة مـن كورونـا

بغداد – الصباح الجديد

ناقـش وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط معتصـم النعيمـي خلال ترؤسه الاجتماع السادس لخلية الأزمة المركزية الآليات المطلوبة والمناسبة لتسويق المنتجات التي قامت شركات الوزارة بتصنيعها وإنتاجها من مواد وأجهزة ومعدات التعفير والتعقيم وشتى المستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بحضور عدد من المدراء العامين في دوائر مركز الوزارة والشركات التابعة لهـا .

وأكـد الوكيل في مستهل الاجتماع على أهمية تعاون وزارات الدولة والمحافظات في شراء منتجات الوزارة الخاصة بالوقاية من وباء كورونا ، مشيراً الى ان الوزارة قامت بمفاتحة جميع المحافظات والوزارات وشتى الجهات الحكومية لبيان احتياجاتها من هذه المنتجات وحسب المواصفات المطلوبة ، داعياً الى ضرورة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتأخذ دورها الحقيقي في هذه المرحلة والظرف الصعب الذي يمر به البلد ، سيما بعد ماحققته وزارة الصناعة والمعادن من نجاحات وإنجازات مشهودة في تصنيع وإنتاج شتى الأجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الضرورية لمجابهة هذا الوبـاء .

وأوعـز الوكيل الى الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية باتخاذ الإجراءات المطلوبة والاستعداد لتنفيذ حملة تعفير واسعة لاحدى المناطق في بغداد باستخدام المعدات التخصصية التي قامت بتصنيعها بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الامنية والجهات الاخرى ذات العلاقة كما وجه بأهمية التواصل المستمر مع وزارة الصحة والجهات الحكومية والمحافظات لغرض تجهيزها ودعمها بمنتجات الوزارة الوقائيـة .

وتنـاول الاجتماع مناقشة مقترح دعوة ممثلين من جميع وزارات ومؤسسات الدولة والمحافظات والقطاع الخاص للاطلاع على منتجات الوزارة المتنوعة من مواد ومعدات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والتنسيق مع هذه الجهات حول إمكانية التجهيز وكذلك بحث طبيعة العمل والإنتاج لمواد ومستلزمات الوقاية من غرف وبوابات التعفير ومواد التعقيم والكمامات والكميات المجهزة منها لدوائر الدولة والقطاع الخاص وأخر مستجدات نصب خطوط الإنتاج الجديدة لإنتاج الكمامات في معامل الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والنماذج الجديدة لغرف التعفير التي تقوم شركة الزوراء العامة بتصنيعها حالياً والطلبات الواردة لشركة الصناعات الكهربائية والالكترونية لتجهيز غرف التعفير المنتجة لديها وغيرها من الامور والمواضيع ذات الصلـة .

من جانب اخر أعلنت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي عن تطوع أكثر من ( 40 ) امرأة لخياطة الكمامات عن طريق الجهات النقابية بعد تمكين الناشطة في منظمة UNDP عضو مبادرة ( من أجل عراق آمن وأخضر ) رجـاء فاضـل سعـدون الموسـوي من العمل خلال فترة حظر التجوال وتشغيل سيدات في منازلهن لعمل الكمامات بالتنسيق والتعاون مع مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود ريـاض عبـد الحسيـن شاغـي ومدير مصنع الجلدية التابع للشركة المهندس حيـدر فرحـان فرمـان لقيامهما بالمساعدة في ايصال المواد الاولية ( القماش واللاستيك والخيوط ) الى منازل المتطوعات وتشغيلهن على القطعة خلال فترة حظر التجوال و العمل مستمر لغاية اليـوم .

واكدت الدائرة استمرارها بفتح آفاق العمل لتمكين المرأة ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الوضع والظروف الصحية والاقتصادية الراهنـة .