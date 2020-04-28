وزير التجارة يرأس اجتماع اللجنة التسويقية العليا ويطالب بتسهيل مهام المزارعين

تشكيل لجان لانجاح الموسم التسويقي لمحصولي الحنطة والشعير

بغداد _ الصباح الجديد :

عقدت اللجنة العليا المشرفة على تسويق محصولي الحنطة والشلب اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور محمد هاشم العاني وزير التجارة جرى خلاله الموافقة على الخطة التسويقية لمحصول الحنطة ، فيما طالبت اللجنة بتسهيل مهام الفلاحين والمزارعين.

وذكر بيان للجنة نقله الناطق الرسمي لوزارة التجارة، إن “اللجنة العليا المشرفة على تسويق محصولي الحنطة والشلب عقدت اجتماعا استثنائيا برئاسة الوزير الدكتور محمد هاشم العاني بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء المهندس عمار الخيرالله ورئيس الجمعيات الفلاحية حيدر العبادي”.

وأضاف البيان، أن “اللجنة العليا شددت خلال الاجتماع على تسهيل مهام الفلاحين والمزارعين من خلال تسلم المحصول ورفع المعاناة التي تواجههم”.

وتابع، أن “الاجتماع تمخض عنه عدة قرارات الموافقة على خطة تسويق محصول الحنطة 2020، وعدم الموافقة على الغاء الرقم السري في تسويق محصول الحنطة”.

وبين: “كما تقرر إحالة موضوع مخصصات تسويق الشلب لعام 2019 الى دائرة الرقابة التجارية للتدقيق في القوائم للمشمولين وتعرض خلال الاسبوع الماضي، فضلا عن إصدار قرار تكليف اللجنة الفرعية في الشركة العامة لتجارة الحبوب باعداد اجابة لكتاب محافظ واسط حول تسهيل اليات التسويق”.

وأوضح البيان “كما تمت الموافقة على تخويل الشركة العامة لتجارة الحبوب لاستحداث المراكز التسويقية وحسب المستجدات وظروف التسويق في كل محافظة”.

وكان وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني اعلن يوم امس الاول تشكيل لجان رئيسة وفرعية لانجاح الموسم التسويقي لمحصولي الحنطة الذي انطلق يوم 20 شهر نيسان الجاري، فيما كشف عن اسعار المحصول في الموسم التسويقي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتسويق، لغرض اعداد ومصادقة الخطة التسويقية لموسم التسويق للعام الحالي.

وقال الوزير العاني خلال الاجتماع، الذي حضره ممثل مكتب رئيس الوزراء ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق حيدر العبادي وممثل وزارة الزراعة انه”تم اعتماد خطة متكاملة لتسويق وتسلم محصول الحنطة تتناسب مع الكميات المتوقع تسويقها من قبل الفلاحين وحسب الخطة المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والمبالغ التي سيتم تخصيصها من قبل وزارة المالية بموجب الموازنة الاتحادية لهذا العام”.

واضاف الوزير ان”الشركة العامة لتجارة الحبوب، استكملت الاجراءات والخطوات كافة من اجل انجاح خطة التسويق على وفق الضوابط والتعليمات، وتم تشكيل لجان رئيسة في الشركة العامة لتسويق الحبوب واخرى فرعية في المحافظات لمتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لمحصول الحنطة” ، مبينا ان”للفلاح الحق في تسويق حاصله الى الدولة بموجب التسعيرة المعتمدة من عدمه”.

وبشأن أسعار الحنطة في الموسم التسويقي، اوضح العاني، انه”تم اعتماد اسعار الحنطة المحلية حسب قرار مجلس الوزراء المرقم (249) لسنة 2016 او حسب القرارات التي تصدر لاحقا، حيث ان سعر الحنطة الاولية درجة اولى سيكون (560) الف دينار، وحنطة الدرجة الثانية بمبلغ (480) الف دينار والحنطة الدرجة الثالثة بمبلغ (420) الف دينار)”. وتابع، انه”تم اعتماد مواصفات في عمليات تسلم وتسويق محصول الحنطة وحسب ماجاء بمذكرتي قسم السيطرة النوعية المرقمة (571 و572)، ومنها ان تكون الحنطة خالية من الحيوانات والقوارض والطيور وفضلاتها واي روائح غريبة، وان تكون الحنطة تعود للموسم الحالي وليست للاعوام السابقة ولا تحتوي على حبوب مصبوغة باي نسبة كانت ولا تحتوي على ملوثات كيمياوية وبايولوجية ولا تحتوي على حبوب مستوردة او حبوب منخورة”.

وبشأن الاجراءات التي تم اتخاذها في ظل انتشار وباء كورونا، اشار الوزير العاني الى”الالتزام باجراءات الوقاية الصحية وارشادات خلية الازمة بسبب انتشار جائحة وباء كورونا ومنع الاختلاط مع الفلاحين ومنع دخولهم مجتمعين، والالتزام بارتداء الكمامات والكفوف وتعفير اماكن العمل”.