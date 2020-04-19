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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تحالف القوى: لن نلتق الكاظمي ولن نصوت له ما لم نقتنع ببرنامجه الحكومي

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

كشف تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الاحد، عن أن ائتلاف “المدن المحررة” الجديد بقيادة خميس الخنجر لا يتعدى الـ14 نائبا، فيما بين أن نواب التحالف سوف لن يصوتوا على حكومة مصطفى الكاظمي في حال عدم قناعتهم ببرنامجه الحكومي.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف النيابية رعد الدهلكي في تصريح لـه ، إن “التحالف الجديد (ائتلاف المدن المحررة بقيادة خميس الخنجر) لا يتعدى 14 نائبا”.

وأضاف الدهلكي بالقول: “أؤكد ان نواب تحالف القوى لم ينتقلوا الى جبهة المدن المحررة”، على حد قوله.

من جانب آخر أوضح الدهلكي، أن “تحالف القوى لم يلتقِ الى الان مع الكاظمي ونحن بإنتظار برنامجه الحكومي وتقديمه الى البرلمان وحينها سندرس المنهاج ونقرر التصويت له من عدمه”، مشيرا إلى أنه “اذا لم نقتنع ببرنامجه سوف لن نصوت على كابينته الجديدة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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