صدر عن دار الأديب البصري الكتاب الموسوم ب ( تعالق الصورة الفوتوغرافية والقصيدة في الشعر العربي الحديث) لصاحبه الباحث ميثم عبدالله الراعي ، الحاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها – كلية التربية للعلوم الإنسانية – جامعة بابل.

وقد بحث الكتاب فيما شهدته القصيدة العربية الحديثة من تطورٍ في الأشكال النصيّة التي يطرحها المبدعون ، ومنها نمط معين له خصوصيّة توظيف الصورة الفوتوغرافية وتعشيّقها بالنص الشعري لإنتاج شكل نصي جديد مكوّن من تفاعل ( الصورة الفوتوغرافية والقصيدة) وهذا النص نسجه المبدعون بقصديّة تستند إلى العلاقة الخاصة بين النص المرئي والنص اللغوي، بحيث لا يكون النص اللغوي عبئًا على الصورة ولا تكون الصورة عبئًا على النص بل كلهما يجد السير نحو الآخر لخلق علاقات جديدة بين فنيين مختلفين.

ومن الجدير بالذكر أن الكتاب هو في الأصل رسالة ماجستير قُدمتْ إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية ، نهاية عام 2019م ، وقد كُتبتْ تحت إشراف الناقد العراقي المعروف الأستاذ الدكتور عبدالعظيم رهيف السلطاني.