خلية الازمة في ديالى: بغداد لم ترسل لنا أي أموال منذ 4 أسابيع

تأخر اقرار الموازنة يخلق 3 تهديدات تطال 90 الف نسمة

ديالى – الصباح الجديد :

أعلنت خلية الازمة في ديالى، انها من دون اي دعم مالي من بغداد للاسبوع الرابع على التوالي. في حين اكد مسؤول حكومي فيها ان تاخر اقرار الموازنة سيخلق 3 تهديدات تطالب 90 الف نسمة.

وقال عضو الخلية عبدالله احمد لـه إن ، خلية الازمة في ديالى المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا لم تتلق اي دعم مادي من بغداد للاسبوع على الرابع على التوالي رغم تسجيل 18 حالة إصابة.

وأضاف احمد، أن دعم الفقراء والنازحين والاسر المتعففة يجري من خلال تبرعات الاهالي والميسوريين والمبادرات الشبابية لاسعافهم خاصة وانهم الاكثر تضررا من اجراءات حظر التجوال المستمر في اسبوعه الرابع “.

وأشار احمد، أن خلية الازمة تعمل على وفق الامكانيات الذاتية المتوفرة لديها لدعم الوضع خاصة الانساني وتفادي ازمة كبير خاصة وان اعداد الفقراء والنازحين عالي جدا يصل الى عشرات الاف من الاسر، مبينا انه “لولا التكافل الاجتماعي والمبادرات لكن الوضع ماساوي جدا.

في حين اكد مسؤول حكومي في ديالى، ان تأخر إقرار الموازنة سيخلق 3 تهديدات تطالب 90 الف نسمة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث له ان بعقوبة كبرى مدن ديالى تواجه معضلة معقدة خاصة في الجانب الغربي الذي تحيط بها جداول زراعية مترامية، لافتا الى ان ،اي تاخير في كري وتطهير تلك الجداول سيقودنا الى تهديدات تطال 90 الف نسمة.

واضاف الحيالي، ان تاخر اقرار الموازنة سيؤدي الى عدم وجود اي تخصيصات مالية لعمل الموارد المائية في كري الجداول والمبازل ما يؤدي الى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وبالتالي تتحول الى اماكن للحشرات والحيوانات الزاحفة ناهيك عن خطورتها على حياة الاطفال.

واشار الحيالي الى ان ،تهديدات الجداول والمبازل الزراعية ينبغي الانتباه لها لخطورتها في اتحاهات مختلفة ومنها البيئة والصحية معربا عن خشيته من موسم قاس للاحياء الغربية اذا لم تكن هناك حلول لدعم عمليات كري وتطهير الجداول والمبازل ودفع المياه بعيدا عنها.

وتحيط الاحياء والازقة والقرى في قاطع غرب بعقوبة مجموعة جداول ومبازل زراعية مترامية لسحب المياه الفائضة من الاراضي وتقليل منسوب المياه الجوفية.

من جهة اخرى اعلنت حكومة ديالى المحلية، عن شفاء حالتي اصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث له ان صحة ديالى استلمت نتائج حالتي الفحص الثاني لحالتي اصابة بفيروس كورونا وكانت سلبية اي انها تماثلت للشفاء لافتا الى ان استلام نتائج 7 حالات اشتباه وكانت هي الاخرى سالبة وستم اخراجها من العزل الصحي.

واضاف بدر، ان حالة مصابة بفيروس كورونا فحص اولي ظهرت نتيجة ايجابية اي انها ماتزال مصابة بالفيروس وستبقى في ردهة الحجر الصحي لحين اكمال برنامج العلاج.

وعلى الصعيد ذاته شارك قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري فعالية إطلاق بالون السلام لدعم حظر التجوال الوقائي الذي اقامته منظمة “مينا” للاغاثة والتنمية الانسانية بالتعاون مع شعبة الشرطة المجتمعية في ديالى من ساحة الفلاحة وسط مدينة بعقوبة.

وأثنى اللواء الشمري على الدور الانساني الذي تقدمه المنظمة لأهالي ديالى ودعمها المعنوي المستمر للقوات الامنية في المحافظة.