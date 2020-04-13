سيلين ديون تحارب كورونا بأغنية التايتانيك

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أعادت النجمة العالمية سيلين كتابة أغنية “ماي هارت ويل غو اون” (سأبقى أحبك) التي ارتبطت بنجاح فيلم التايتانيك الذي صدر في العام 1997.

دفع الانتشار العالمي الواسع لفيروس كورونا المستجد المغنية الكندية لتغيير بعض مقاطع اغنيتها الشهيرة لتتلاءم مع إجراءات السلامة والوقاية من الوباء المتفشي في كل دول العالم والذي تسبب بوفاة ما لا يقل عن 109300 شخص منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

ونشرت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مرفقة بكلمات من أغنيتها مع بعض التغيير، فتقول: أينما تكون، قريب أو ‏بعيد، تأكد أنك تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، في تأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي والتزام المنزل للوقاية من العدوى.

وكانت الأغنية أسهمت بنحو كبير في نجاح فيلم المخرج جيمس كاميرون الذي يعد من أشهر وأهم الأفلام الرومانسية التي أنتجتها السينما العالمية ويتناول كارثة غرق السفينة “آر إم إس تيتانيك” في أولى رحلاتها، والتي كانت من المقرر أن تعبر المحيط، لكن بعد مرور أيام قليلة من إبحارها تعرضت السفينة للغرق .

وزاد الفيلم الذي أبرز قصة حب وقعت على متن الرحلة الأولى التي أبحرت عام 1912، من شهرة ديون وأغنيتها التي نالت جائزة اوسكار وهي من الأكثر مبيعاً وبثاً في العالم (اذاعة وتلفزيون).

يذكر أن سيلين ديون البالغة من العمر 52 تحولت منذ عام 1993 الى مغنية البوب الأولى في أميركا، وبعد أن سجّلت أغنية الفيلم التي ذاع صيتها على مستوى العالم كله، غابت عن الأضواء لمدة عامين كرست خلالهما وقتها لرعاية زوجها وطفلها، ثم عادت مجددا إلى عالم الفن بقوة.