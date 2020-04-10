التربية :تكشف عن الفصول الدراسية غير المطلوبة في امتحانات الصفوف المنتهية للعام الدراسي الحالي 2019-2020.

بغداد- الصباح الجديد :

كشفت وزارة التربية عن المواد والفصول الدراسية غير المطلوبة في امتحانات الصفوف المنتهية للعام الدراسي الحالي 2019-2020.

وأكدت وزيرة التربية سها خليل العلي بك خلال كلمة القتها عقب اجتماع ضم وكلاء الوزارة، وخبراء المناهج حرص الوزارة على انهاء العام الدراسي بنجاح بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتمنت ان يزاح هذا الوباء عن بلدنا العزيز، واشارت العلي بك بانه واستنادا لهذه الظروف التي اثرت على قطاعات البلاد كافة وبضمنها القطاع التعليمي فقد تم اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالمواد غير المطلوبة في الامتحانات للصفوف المنتهية للمراحل الابتدائية، والمتوسطة، والإعدادية وكما يلي:

المواد غير المطلوبة لمرحلة السادس الابتدائي

1-القران الكريم والتربية الاسلامية ..(من الفصل الرابع الى نهاية الكتاب).

2- قواعد اللغة العربية..(من موضوع المثنى وإعرابه إلى نهاية الكتاب ).

3- مادة القراءة ..(الصفحات المطلوبة فقط هي (12 ، 24 ، 36 ، 60 ، 78 ، 83 ، 116) والبقية حذف ).

4- مادة اللغة الانكليزية..(من الوحدة الخامسة الى نهاية الكتاب مع صفحات القاموس) .

5- مادة الرياضيات..(من الفصل السادس + التمارين الى نهاية الكتاب ).

6- مادة الرياضيات / مدارس التجربة..(من الفصل السابع الى نهاية الكتاب) .

7- مادة العلوم ..(من الوحدة الرابعة الى نهاية الكتاب).

8- الاجتماعيات..(الوحدة الثانية).

المواد غير مطلوبة للصف الثالث متوسط

1- التربية الاسلامية.. (من الوحدة الرابعة الى نهاية الكتاب).

2- اللغة العربية ..(الجزء الثاني).

3- اللغة الانكليزية ..(من الوحده الخامسه الى نهاية الكتاب)

4- مادة الجغرافية .. (الفصل الثالث + الباب الثاني).

5- مادة التاريخ ..(من الباب الثالث الى نهاية الكتاب).

6- التربية الوطنية ..(من الفصل الثاني الى نهاية الكتاب).

7- مادة الرياضيات (الجزء الثاني).

8- مادة الفيزياء.. (من الفصل السادس الى نهاية الكتاب).

9- مادة الاحياء .. (من الفصل الثامن الى نهاية الكتاب).

10- مادة الكيمياء … (من الفصل السابع الى نهاية الكتاب).

المواد غير المطلوبة لمرحلة السادس العلمي (الاحيائي)

1- مادة اللغة العربية والنصوص ..( من الشعر الملحمي الى نهاية الكتاب).

2- قواعد اللغة العربية .. (من اسلوب التوكيد الى نهاية الكتاب).

3- مادة الانكليزي.. (من الوحدة السادسة الى نهاية الكتاب).

4- مادة الفرنسي.. ( من الوحدة الرابعة الى نهاية الكتاب) .

5- مادة الرياضيات .. (من الفصل الخامس الى نهاية الكتاب) .

6- مادة الكيمياء.. (من الفصل السادس الى نهاية الكتاب) .

7- مادة الفيزياء.. (من الفصل السادس الى نهاية الكتاب).

8- مادة الاحياء ..(من الفصل الرابع + صفحة 222 الى 267 ).

المواد غير المطلوبة لمرحلة السادس العلمي (التطبيقي)

1- مادة الادب والنصوص.. (من الشعر الملحمي الى نهاية الكتاب) .

2- قواعد اللغة العربية .. (من اسلوب التوكيد الى نهاية الكتاب ).

3- مادة اللغة الانكليزية.. (من الفصل السادس الى نهاية الكتاب ).

4- اللغة الفرنسية .. (من الوحدة الرابعة الى نهاية الكتاب ).

5- مادة الرياضيات.. (من الفصل الخامس الى نهاية الكتاب) .

6- مادة الكيمياء ..(من الفصل السادس الى نهاية الكتاب) .

7- مادة الاقتصاد.. (من الفصل الخامس الى نهاية الكتاب) .

8- مادة الفيزياء..(من الفصل الثامن الى نهاية الكتاب ).

المواد غير المطلوبة لمرحلة السادس الادبي

1- الأدب والنصوص..(من شعر القضية الفلسطينية الى نهاية الكتاب) .

2-قواعد اللغة العربية ..(من تقديم الخبر على المبتدأ الى نهاية الكتاب ).

3-النقد الادبي ..(من الفصل الثالث الى نهاية الكتاب ).

4-اللغة الإنكليزية ..(من الوحدة السادسة الى نهاية الكتاب) .

5- اللغة الفرنسية ..(من الوحدة الرابعة الى نهاية الكتاب) .

6-الرياضيات ..(من الفصل الرابع الى نهاية الكتاب) .

7-الجغرافية..(من الفصل الخامس الى نهاية الكتاب) .

8- الاقتصاد..(من الفصل الخامس الى نهاية الكتاب) .

9- التاريخ ..(من الفصل السادس الى نهاية الكتاب ).

واشارت العلي بك بان هذه التعليمات سيتم تعميمها على مديريات التربية في بغداد والمحافظات والتي ستقوم بدورها ابلاغ ادارات المدارس بها، ونوهت الى وجود معالجات اخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا تتعلق بتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية وطلبة التعليم المهني.