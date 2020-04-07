طائرة عسكرية تصل الصين للإتيان بمعدات ومستلزمات لمكافحة كورونا

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن وصول طائرة الشحن العسكرية التابعة لها الى الصين لتحميل معدات ومستلزمات لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه: “وصلت فجر يوم الثلاثاء الموافق 7 نيسان 2020، طائرة (c130) التابعة الى قيادة القوة الجوية العراقية الى جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير”.

واضافت: “تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي تقدمها وزارة الدفاع لخدمة شعبنا العزيز وخاصة في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يشهد انتشار جائحة فيروس كورونا، بالاضافة الى توفير الامكانيات كافة من اجل دعم القطاع الصحي”.