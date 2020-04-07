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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصحة العالمية تتوقع ازدياد إصابات كورونا في البلاد وانحسارها اواخر ايار المقبل

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

توقعت منظمة الصحة العالمية امس الثلاثاء، تضاعف اعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين، فيما اعتبرت ان دعوات كسر الحظر “انتحار جماعي”.

وقال عضو المنظمة عدنان نوار في تصريحات متلفزة: “توقعنا بلوغ العراق حاجز الالف إصابة بفايروس كورونا منذ منتصف شباط”، مبينا أن “الإصابات الالف بفايروس كورونا في العراق هي من مجموع ٨٠٠٠ حالة تم فحصها”.

وأضاف نوار: “اذا بلغ عدد الإصابات 2000 حالة في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي فسنكون بخير”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “فيروس كورونا قد يبدأ في الانحسار في أواخر شهر أيار”.

وحذر نوار من “دعوات ومحاولات كسر حظر التجوال لأنها بمثابة انتحار جماعي”، مشددا على أن “البقاء في المنازل هو افضل طريقة للوقاية من كورونا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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