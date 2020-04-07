الصحة العالمية تتوقع ازدياد إصابات كورونا في البلاد وانحسارها اواخر ايار المقبل

بغداد- الصباح الجديد :

توقعت منظمة الصحة العالمية امس الثلاثاء، تضاعف اعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين، فيما اعتبرت ان دعوات كسر الحظر “انتحار جماعي”.

وقال عضو المنظمة عدنان نوار في تصريحات متلفزة: “توقعنا بلوغ العراق حاجز الالف إصابة بفايروس كورونا منذ منتصف شباط”، مبينا أن “الإصابات الالف بفايروس كورونا في العراق هي من مجموع ٨٠٠٠ حالة تم فحصها”.

وأضاف نوار: “اذا بلغ عدد الإصابات 2000 حالة في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي فسنكون بخير”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “فيروس كورونا قد يبدأ في الانحسار في أواخر شهر أيار”.

وحذر نوار من “دعوات ومحاولات كسر حظر التجوال لأنها بمثابة انتحار جماعي”، مشددا على أن “البقاء في المنازل هو افضل طريقة للوقاية من كورونا”.