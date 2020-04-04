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  • مصر..معهد الأورام يغلق أبوابه للتعقيم بعد تسجيل إصابات كورونا بطاقمه الطبي

مصر..معهد الأورام يغلق أبوابه للتعقيم بعد تسجيل إصابات كورونا بطاقمه الطبي

شؤون عربية
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الصباح الجديد-وكالات:

فتحت جامعة القاهرة تحقيقا  بشأن إصابة 17 فردا من الطاقم الطبي في المعهد القومي للأورام بفيروس كورونا، كما عينت فريقين جديدين لمكافحة تفشي العدوى بالمعهد.

وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، في بيان اليوم السبت، إن الجامعة فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على جميع التفاصيل بشأن الأزمة.

 وأكد علم الدين، أن الجامعة قررت وقف العمل بالمعهد القومي للأورام لمدة يوم واحد فقط السبت، حيث سيتم  تعقيم المعهد تعقيما شاملا، على أن يتم بعد ذلك تعقيمه يوميا وفقا لتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح علم الدين، أنه فور الإنتهاء من أعمال التعقيم، ستتولى إدارة المعهد القومي للأورام إجراء فحوصات مخبرية لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

بدورها، قالت الدكتورة غادة شريف وكيلة معهد الأورام، إن المعهد اتخذ  كل إجراءات الوقاية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار فيروس كورونا ، موضحة أن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بالفيروس  داخل المعهد كانت لمخالطين مع ممرضات يعملن في أماكن أخرى.

وأكدت شريف أن المعهد يستقبل كل الحالات العاجلة والطارئة فقط، مؤكدة أنه لم يتم إجلاء أي مريض من مرضى معهد الأورام.

ويبلغ إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي: 12 ممرضا و3 أطباء، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم جميعا لمستشفيات العزل لتلقي العلاج.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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