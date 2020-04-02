تأجيل مباريات حزيران للمنتخبات.. والرابطة الإسبانية تجمع مليون يورو لمكافحة كورونا

عقوبة مالية على بواتينغ بسبب خرقه الحجر الصحي

العواصم ـ وكالات:

أرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) “حتى إشعار آخر” كل مباريات المنتخبات الوطنية، من بينها الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا، والتي كانت مبرمجة في حزيران/يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد القاري في بيان صحفي “كل مباريات المسابقات الأوروبية، من بينها المباريات الودية الدولية المجمّعة، تأجلت حتى إشعار آخر”.كما تم تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2021 للسيدات.

وكان هذا القرار متوقعاً نظراً للشلل الذي يضرب الرياضة عالمياً وخصوصاً كرة القدم الأوروبية في ظل تفشي “كوفيد-19″، واتخذه الاتحاد القاري بعد اجتماع موسع عبر الفيديو ضم لجنته التنفيذية مع الأمناء العامين لخمسة وخمسين اتحاداً وطنياً منضوين تحت عباءته.

كما قرر الاتحاد الأوروبي إلغاء بطولة أوروبا تحت 17 عاماً والمقررة في المقبل، بالاضافة إلى بطولة أوروبا تحت 19 عاماً للسيدات المقررة في تموز.. وكانت مباريات الملحق مخصصة لتحديد المقاعد الأربعة الأخيرة في البطولة الأكبر لمنتخبات القارة العجوز والتي ستقام للمرة الأولى في التاريخ في 12 مدينة. ومباريات الملحق كانت مقررة أصلاً في شهر آذار ، قبل تأجيلها إلى حزيران بسبب كورونا.

وكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ في اجتماع طارئ في 17 اذار الماضي قراراً تاريخياً بإرجاء أكبر بطولاته للمنتخبات، كأس أوروبا 2020، إلى صيف العام 2021، وتعليق كافة مسابقاته للأندية “حتى إشعار آخر” بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وأوضح “يويفا” في حينه ان هذا الإجراء سيتيح للبطولات الوطنية استكمال موسم 2019-2020، آملا باتمامها بنهاية حزيران. . وتوقفت مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الدور ثمن النهائي، ودوري الأبطال للسيدات في ربع النهائي.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أعلن الاسبوع الماضي أنه يجهل متى يمكن معاودة الموسم القاري، مبدياً خشيته من فقدانه بحال منعت الظروف الصحية الراهنة استئنافه بحلول نهاية حزيران.

من جانبها، أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” الأربعاء أن حفلاً موسيقياً عبر الانترنت في نهاية الأسبوع، جمع مليون يورو ستخصص لشراء معدات طبية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة في بيان أن المبلغ سيستخدم لتوفير أجهزة تنفس وألبسة طبية وكمامات وقفازات واقية للعاملين في مجال العناية الصحية في البلاد التي تعد من الأكثر تضرراً بجائحة “كوفيد-19″، وأعلنت تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة وفاة بسببه.

وأشارت الرابطة إلى أن الحفل الذي تم بثه السبت عبر أكثر من 100 منصة رقمية عبر الانترنت، تابعه أكثر من 50 مليون شخص من 182 بلداً، وستخصص عائداته لتوفير 1115 جهاز تنفس، وأكثر من مليون كمامة واقية ومئات آلاف القفازات والألبسة الطبية الواقية.

وشارك في الحفل نجوم في عالم الموسيقى الإسبانية واللاتينية مثل أليخاندرو سانز ولويس كاراسكو والبورتوريكي لويس فونسي.. وأدى تفشي “كوفيد-19” إلى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، ومنها بطولة إسبانيا في كرة القدم المعلقة حتى إشعار آخر.

وعمد العديد من نجوم اللعبة وأنديتها في مختلف دول العالم، إلى المساهمة مادياً وعينياً في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أدى حتى صباح أمس إلى أكثر من 41 ألف وفاة معلنة حول العالم.

إلى ذلك، سلّط بايرن ميونيخ الألماني عقوبة مالية بحق لاعبه الدولي السابق جيروم بواتينغ بسبب مخالفته التعليمات الخاصة بالحجر الصحي الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح العملاق البافاري عبر بيان نشر على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بواتينغ غادر محل إقامته من دون إذن من ناديه، و هو ما يعد مخالفة صريحة للتوجيهات الصادرة من الهيئات الصحية في ولاية بافاريا الألمانية.. وأكد بايرن أن الغرامة المفروضة على بواتينغ، سيتم التبرع بها لمستشفيات مدينة ميونيخ<