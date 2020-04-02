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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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فرناندو ألونسو يتبرع لمواجهة كورونا

رياضة
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مدريد ـ وكالات:

تبرع الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا 1، وكذلك في سباقات التحمل مع فريق تويوتا، بـ 4 آلاف قطعة من معدات الحماية، بالإضافة إلى 400 ألف كمامة لمراكز الحجر الصحي التي تواجه فيروس كورونا المتفشي في إسبانيا والعالم.

وجاءت مساهمة ألونسو بصفته سفيرًا لليونسيف، المنظمة التي شكرته على هذه اللفتة التضامنية من خلال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وكتب ممثلو المنظمة الدولية عبر تويتر “نريد أن نشكر سفيرنا العزيز على مساهمته لمساعدتنا على مواصلة القتال لحماية من يحموننا”.وتابعت الرسالة “شكرا لوجودك دائما بجانب أكثر من يحتاجنا، تضامنك وتعاطفك يؤثر فينا”.من جانبه رد صاحب الـ 38 عاما على رسالة اليونسيف.

وكتب ألونسو عبر حسابه على نفس التطبيق “شكرا لكم على العمل دائما من دون كلل، مثلما في هذه اللحظة الحساسة. اشترينا بمساعدة يونسيف معدات طبية مهمة وضرورية للغاية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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