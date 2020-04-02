تراجع مؤشر الأسهم اليابانية

الصباح الجديد ـ وكالات:

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي متأثرة بمخاوف من أن البلاد على شفا أزمة تتعلق بفيروس كورونا مع الارتفاع المستمر في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 1.37% عند 17818.72 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 25% منذ بداية العام.

وحذر خبراء أمس الأربعاء من أن اليابان على شفا أزمة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الإصابات بكورونا في أنحاء البلاد، مما يرفع احتمال فرض إجراءات عزل عام وقيود أخرى صارمة على حركة السكان مما سيضر بالنشاط الاقتصادي.

وسجل 28 سهما صعودا على المؤشر نيكي اليوم الخميس في مقابل هبوط 196 سهما.

وتكبد سهم جيه.فرونت للتجزئة المشغلة لمتاجر التجزئة الكبيرة ذات الأقسام المتعددة أكبر خسائر بالنسبة المئوية إذ نزل 8.15%.

وتصدرت إنبكس كورب المنتجة للنفط الأسهم الرابحة على المؤشر بالنسبة المئوية إذ صعد السهم 4.51%.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الخميس على انخفاض 1.57%.