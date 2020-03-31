أنباء عن وفاة عبد الحليم خدام في باريس

الصباح الجديد-متابعة:

تناقلت وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل نبأ وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام، يوم امس الثلاثاء، في فرنسا عن عمر ناهز 88 عاما، فيما لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي.

وشغل خدام مناصب عدة في سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماة، كما تولى لمدة زمنية طويلة ملف العلاقات السورية اللبنانية.

في ديسمبر كانون الاول العام 2005 أعلن انشقاقه عن حزب البعث السوري، ولجأ إلى فرنسا. ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.

يذكر انه في شهر اب أغسطس 2008، أصدرت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى في دمشق، 13 حكما غيابيا على خدام بالسجن لمدد مختلفة أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة وذلك بتهم عدة أبرزها “الافتراء الجنائي على القيادة السورية والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري”، كما اتهمته “بالمؤامرة على اغتصاب السلطة وصلاته غير المشروعة مع العدو الصهيوني، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها على العدوان على سوريا”.

وأعلن خدام انشقاقه عن حزب البعث السوري في ديسمبر 2005 بعد أن تدهورت علاقته برئيس الجمهورية والأمين القطري لحزب البعث بشار الأسد وبعد انتقاده السياسة الخارجية سيما في لبنان و دعا إلى العمل على التغيير السلمي في سوريا بإسقاط النظام البعثي الديكتاتوري و بناء دولة ديموقراطية حديثة في سوريا تقوم على أساس المواطنة.

أكد بعد لجوئه إلى باريس إنه على قناعة تامة بأن الرئيس السوري بشار الاسد من أعطى أمر للمخابرات السورية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.