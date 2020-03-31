مساعدات طبية اميركية إلى إيطاليا بقيمة 100 مليون دولار

الصباح الجديد-وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة سترسل إمدادات طبيّة بقيمة 100 مليون دولار إلى إيطاليا لمساعدة هذا البلد الذي سجّل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 على التصدّي للوباء.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي بشأن جهود إدارته لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ إنّه تباحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وأبلغه بأنّ “لدينا فائضاً من الموادّ التي لا نحتاج إليها، وسوف نرسل إلى إيطاليا ما قيمته حوالى 100 مليون دولار من الإمدادات الجراحية والطبية والاستشفائية”.

وأضاف الرئيس الأميركي أمام الصحافيين في حديقة الورود في البيت الأبيض أنّ رئيس الوزراء الإيطالي “كان سعيداً جداً جداً” بهذا النبأ.

وتابع “سنرسل أيضاً أشياء أخرى لسنا بحاجة إليها إلى أماكن أخرى”.

وأكّد ترامب أنّ إنتاج أجهزة التنفّس الاصطناعي في الولايات المتّحدة سيسجّل ارتفاعاً قوياً نظراً إلى اندفاع أكثر من عشر شركات لتصنيع هذه الأجهزة، واعداً بتصدير أي فائض منها إلى أوروبا التي تفتقر إليها بشدّة.

وقال “ما أن يزيد إنتاجنا (من أجهزة التنفس الاصطناعي)عن حاجتنا، فإنّنا سنرسلها إلى إيطاليا، سنرسلها إلى فرنسا، سنرسلها إلى إسبانيا، حيث يواجهون مشاكل رهيبة، وإلى دول أخرى إذا أمكن”.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتّحدة تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء إذ بلغ عدد المصابين بحسب الأرقام الرسمية أكثر من 160 ألف شخص، توفي منهم حوالى ثلاثة آلاف.