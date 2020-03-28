كورونا يجتاح الدول العربية من دون امل بالسيطرة عليه

الصباح الجديد-متابعة:

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 358 شخصا.

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن موعد بدء ذروة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن المعلومات تستند إلى بيانات الدول التي شهدت انتشار الفيروس قبل مصر.

وقالت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر، إنه “بحسب المعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقتنا في انتشار الفيروس، فإن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع، من انتشاره”.

وأضافت أن ذروة انتشار الفيروس لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من أن غدا هو بداية الأسبوع السابع، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر.

وأوضحت أن “الدولة اتخذت هذه الإجراءات منذ يناير كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى أنه تم التقصي بشكل دقيق عن كل المخالطين للحالات المصابة، مما قلل انتشار المرض بشكل كبير”.

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن ثمان حالات مرتبطة بمخالطة مصابين آخرين سابقين، و8 حالات أخرى مرتبطة بالسفر، ويخضع 5 مصابين للتقصي الوبائي، لتحديد طريقة انتقال العدوى إليهم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في سلطنة عمان إلى 152 حالة.

وأكدت الوزارة أن 23 مصابا قد تماثلوا للشفاء.

وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة.

كما دعت إلى التقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

قررت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، منع التنقل بين الولايات البالغ عددها 13 ولاية، ابتداء من يوم غد الأحد، وذلك في إطار منع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وصدر القرار عن وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، جاء فيه أنه “تقرر ابتداء من يوم الأحد 29 مارس 2020 عند الساعة الثانية عشر زوالا حظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين ولايات الوطن”.

واستثني من قرار الداخلية الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الاتصالات، الخ…).

وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت موريتانيا اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، الأولى لدى زوجة مصاب سابق، والثانية لدى رجل في مدينة كيهيدي عاد قبل تسعة أيام من السنغال.

قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن إجمالي الإصابات بكورونا في الضفة الغربية وغزة ارتفع إلى 97 مع تسجيل 6 إصابات خلال اليوم الأخير في قريتي ارطاس وبيت سكاريا.

وأوضح ملحم، خلال المؤتمر الصباحي الإيجازي فيما يتعلق بالوباء، أن اربع إصابات جديدة تم تسجيلها في قرية ارطاس وبيت اسكاريا في بيت لحم.

وأشار إلى أن ‏الإصابات الجديدة ناجمة عن المخالطة وهم زوج السيدة المصابة وابن أختها وابن أخيها، وشقيقتها، بالإضافة إلى إصابتين في مدينة القدس واحدة في بلدة حزما والأخرى في بلدة القبيبة.

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 نيسان المقبل، بعدما كان محددا لغاية 2/4/2020.

وقرر الفريق “الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا” تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها من يوم 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.

كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته.

وكانت الحكومة أعلنت أمس أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.