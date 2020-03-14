إغلاق “معالم فرنسا” حتى إشعار آخر

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، إغلاق أبرز معالمها مثل متحف اللوفر وقصر فرساي وبرج إيفل، حتى إشعار آخر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحف الباريسي في بيان، أنه “التزاما بالتوصيات الحكومية، يغلق متحف اللوفر أبوابه حتى إشعار آخر”.

ولفت المتحف الذي يستقطب سنويا نحو عشرة ملايين زائر من شتى أنحاء العالم، أن الزوار الذين اشتروا تذاكر دخول سيستعيدون المبالغ التي دفعوها.

كما سيغلق قصر فرساي أبوابه، وهو أحد أبرز المواقع السياحية الفرنسية ويستقطب نحو عشرة ملايين زائر سنويا، على وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان لإدارة الموقع أنه “نزولا عند توصيات الحكومة، سيغلق قصر فرساي وقصور تريانون إضافة إلى متحف العربات.

غير أن إدارة قصر فرساي أشارت أن “الحدائق والمتنزه ستبقى مفتوحة مجانا على وفق الشروط الاعتيادية”.

دعت وزارة الثقافة كل المنشآت الخاضعة لوصايتها، بما فيها المتاحف والمكتبات، إلى الحد من أنشطتها أو إغلاق أبوابها أمام العامة لمواجهة تفشي كورونا.