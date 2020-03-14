أول صورة لتوم هانكس وزوجته من داخل الحجر الصحي

الصباح الجديد – وكالات:

نشر الفنان توم هانكس صورة له مع زوجته ريتا ويلسون من داخل الحجر الصحي وعلق عليها: أنا وريتا نرغب بشكر كل من يهتم بنا ويرعانا، ونحن موجودون في العزل بسبب فيروس كورورنا، كوفيد -19، حتى لا نتسبب بنقل العدوى إلى شخص آخر.

وعن الإجراءات التي يتبعونها في الحجر الصحي والتعليمات الموجهة لهم قال هانكس: نطبق تعليمات الخبراء والمتخصصين في العناية بأنفسنا وبعضنا البعض للتغلب على الفيروس.

وكان توم هانكس أعلن يوم الأربعاء الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد في أثناء تواجده بأستراليا لتصوير فيلمه الجديد الذي يجسد حياة أسطورة الروح ألفيس بريسلي.

وكتب في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي تظهر وتختفي، أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، يبدو أن النتيجة إيجابية.. لا نعرف بالضبط ما العمل.. هناك قواعد لدى الأطباء علينا اتباعها. افترض أنهم سيعزلوننا. سنبقي العالم على اطلاع بكل ما هو جديد اعتنوا بأنفسكم.