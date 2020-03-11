أميركا تعلن اتمام ثاني زيارة لحاملة طائرات إلى فيتنام

الصباح الجديد – وكالات :

قالت السفارة الأميركية في هانوي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة أكملت ثاني زيارة لحاملة طائرات إلى فيتنام في الوقت الذي يحتفل فيه الخصمان السابقان بمرور 25 عاما على تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت السفارة في بيان أن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت والقطع المرافقة لها أتمت زيارة استمرت خمسة أيام لمدينة دانانج بوسط فيتنام في التاسع من مارس آذار.

وقال السفير دانييل كريتنبرينك حسبما أفاد البيان «الزيارات من هذا النوع لا تعزز فحسب شراكة الولايات المتحدة مع فيتنام بل تواصل أيضا ضمان إرساء السلام والاستقرار وحرية التجارة في أنحاء المنطقة».

وتأتي الزيارة في أعقاب توقف لحاملة الطائرات كارل فينسون في فيتنام في مارس آذار 2018 فيما كان أول زيارة من نوعها منذ نهاية حرب فيتنام في عام 1975 في تأكيد على نمو العلاقات الاستراتيجية بين هانوي وواشنطن في وقت يتزايد فيه نفوذ الصين في المنطقة.

وعادة ما تعبر حاملات الطائرات الأميركية بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وتكون بشكل روتيني تحت رقابة سفن البحرية الصينية حسبما أفاد ضباط بحرية في المنطقة.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي ومحاولة ترهيب جيرانها الآسيويين الذين يطالبون أيضا بالسيادة على أجزاء من البحر وربما يرغبون في استغلال مكامنه من النفط والغاز.