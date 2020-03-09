مساعد غوغل الصوتي يبدأ بقراءة النصوص بـ 42 لغة

الصباح الجديد – وكالات:

أدخلت غوغل ميزة جديدة على مساعدها الصوتي الذكي Google Assistant تسمح للمستخدمين بالاعتماد عليه لقراءة النصوص بعشرات اللغات.

وأوضح الخبراء في غوغل أن ميزة Read It التي طوروها وأدخلوها على مساعد Google Assistant ستسمح باستعماله لقراءة النصوص المكتوبة في مواقع الأخبار الإلكترونية وصفحات الإنترنت بـ 42 لغة منها الإنجليزية والروسية والفرنسة والإسبانية والألمانية.

واستعمال الميزة الجديدة عملية بسيطة جدا، فعند تصفح أحد مواقع الإنترنت أو قراءة نص مكتوب فيه يكفي أن يعطي المستخدم أمرا صوتيا لمساعد غوغل في هاتفه ويقول Hey Google ومن ثم read it، أو Hey Google وبعدها read this page، ليقوم Google Assistant بقراءة النص المكتوب باللغة التي يختارها صاحب الهاتف.

وأشارت غوغل في تدوينة على موقعها الرسمي أن الميزة الجديدة في مساعدها الصوتي ستسهل حياة الكثيرين من مستخدمي الإنترنت، وخصوصا من يلقون صعوبات في القراءة بسبب مشكلات البصر.