حيدر العبادي يشترط عدم ترشيحه من الكتل السياسية لقبول رئاسة الوزراء

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، الثلاثاء (3 اذار 2020)، عن وضع زعيم الائتلاف حيدر العبادي شرطا وحيدا مقابل تسلم رئاسة الوزراء مجددا.

وقالت المظفر في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “رئيس الائتلاف حيدر العبادي يرفض التكليف لرئاسة الوزراء في حال ترشيحه من قبل الكتل السياسية”.

وأضافت، أنه “سيوافق على ذلك اذا كان ترشيحا من الشعب والجماهير المحتجة”.

وكان كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو امس الثلاثاء، عن تسريبات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام يوم اول امس الاثنين، مؤكدا أن الاجتماع ناقش أربعة أسماء لرئاسة الوزراء.

وقال القدو إن ” اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية، اول امس، ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء “، مبينا أن ” الأسماء هي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.

وأضاف القدو، أن ” العبادي كان الشخصية الأبرز التي تمت مناقشتها في اجتماع الرئيس مع القيادات”.



مبينا أن « الأسماء الأربعة كانت محط النقاش والتداول ولم يجر الاتفاق على احدهم».

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اول امس الاثنين، اجتماعا مع عدد من القيادات السياسية في مقدمتهم العامري والمالكي والحكيم والعبادي.