الصحة تنفي وفاة مصاب بفايروس كورونا وتأسف لعدم الالتزام باجراءات الوقاية

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفىت وزارة الصحة امس الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن وفاة أحد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، في العاصمة بغداد، فيما أبدت اسفها لعدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية منه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إن “هناك إشاعة حول وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا في صحة الرصافة ببغداد”.

وأضاف، أن “هذه الانباء عارية عن الصحة”، مبيناً أن “جميع المصابين في بغداد وعموم المحافظات يتابعون من قبل وزارة الصحة”.

وأشار البدر، إلى أن “مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، قد أكد أن هذه الإشاعة، غير صحيحة، وتم نفيها جملة وتفصيلا”.

كما أعرب عن أسفه لعدم الالتزام بالإجراءات التي يجب ان تتخذ من قبل المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وقال خلال حديث متلفز تابعته “الصباح الجديد”، إن “هنالك مخاطر صحية في التجمعات الكبيرة كالتظاهرات وزيارة المراقد الدينية والاسواق الكبيرة، إلا أن المواطنين لم يلتزموا بقرارات خلية الازمة الوقائية من فايروس كورونا”.

واضاف أن “العراق لا يوجد فيه دليل على انتقال فايروس كورونا عن طريق العدوى، واغلب الحلات التي تم تشخيصها في العراق جاءت من إيران”.



مبيناً أن «الحالات الأخطر هي لكبار السن والأطفال وخاصة من لديهم نقص في المناعة، أو الامراض المزمنة كالربو او السرطان».

واشار البدر الى إن «نسب الوفيات عالمياً لا تتجاوز 3% من المصابين بالمرض»، مبينا أن «العراق اتخذ اجراءات احترازية، بحق القادمين العراقيين من خارج البلاد، من خلال حجرهم 14 يوماً وهذه الفترة تعتبر حضانة المرض».