العراق رابع أكبر مستورد من تركيا وخامس أكثر مصدر لها

الصباح الجديد – وكالات:

احتل العراق، المرتبة الرابعة بأكثر الدول المستوردة للبضائع التركية بعد كل من المانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ووفقاً لإحصائيات مكتب الإحصاء الرسمي في تركيا «TurkStat»، فان «ألمانيا احتلت المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى ألمانيا 1.415 مليار دولار، تليها إيطاليا بمبلغ 888 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمبلغ 869 مليون دولار، والعراق بمبلغ 816 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 746 مليون دولار»، مبينة ان «نسبة إجمالي الصادرات الى البلدان الخمسة الأولى في إجمالي الصادرات بلغت 32.1 في المئة».

وأضاف المكتب، أن «العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر ل‍تركيا وبقيمة 796 مليون دولار والذي جاء بعد كل من روسيا التي جاءت بالمرتبة الأولى في واردات تركيا، حيث بلغت 2.083 مليار دولار، تليها الصين 1.886 مليار دولار، وألمانيا 1.349 مليار دولار ، والولايات المتحدة الأمريكية 1.223 مليار دولار»، مشيرة الى ان «نسبة البلدان الخمسة الأولى من إجمالي الواردات التركية بلغت 38.2 في المائة».

بذكر أن العراق يعتمد على استيراد معظم البضائع والسلع على دول الجوار وخاصة تركيا وايران.