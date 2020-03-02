اليوم.. مواجهتان في بدء الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز

الإصابة تحرم الزوراء من خدمات جلال وفاضل

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز، باقامة مواجهتان، ففي ملعب أانة بغداد، يلتقي أهل الدار مع فريق الزوراء، ويضيف النجف في ملعبه فريق الكهرباء، وتقام غدٍ الاربعاء مباراتين، اربيل يضيف الصناعات الكهربائية في ملعب فرانسوا حريري، ويلتقي النفط بضيفه الحدود.

وفي يوم الخميس، يلتقي نفط الوسط امام نفط الجنوب في ملعب كربلاء الدولي ويشهد ملعب الشعب الدولي اقامة مباراة الطلبة ونفط ميسان، وتقام الجمعة مباراة الشرطة والميناء في ملعب الشعب الدولي، وحصل فريق الجوية على انتظار.وتقام جميع المباريات في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر باستثناء مباراتي الطلبة ونفط ميسان والشرطة امام الميناء فستقامان في الساعة الرابعة والنصف مساء.

من جانبه، يفتقد فريق الزوراء ثنائي خط الوسط أحمد جلال وأحمد فاضل في مواجهة أمانة بغداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، والمقررة اليوم الثلاثاء.

وقال أحمد خضير، المدرب المساعد لفريق الزوراء، في تصريحات صحفية، إن الفريق سيفتقد لخدمات لاعبين مؤثرين في خط الوسط وهما أحمد جلال وأحمد فاضل بسبب الإصابة، لافتا إلى أن اللاعبين مهددان بالغياب إلى الجولة السادسة بسبب الإصابة.

وأضاف أن الفريق عانى من الإصابات خلال المباراتين الأخيرتين بالدوري على اعتبار أن الفريق كان في حالة انتظار وبالتالي لعبنا مباراتين فقط وحققنا من خلالهما الفوز برغم الغيابات المتكررة.

وأشار خضير إلى أن غيابات اللاعبين تؤثر بشكل واضح على الفريق كون الخيارات المتاحة قليلة والزوراء لا يمتلك بنكا احتياطيا مثل الأندية المنافسة الأخرى وبالتالي نتأثر بتلك الغيابات، لكننا نراهن على الروح المعنوية للفريق في تحقيق نتيجة جيدة.

إلى ذلك، وصل محترفا فريق الكهرباء الإيفواري أبوبكر كونيه والغاني منساه أسن، بعد انتظار طويل، ليلتحقا بتدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.. وقال خيام الخزرجي، مسؤول المكتب الإعلامي بفريق الكهرباء، في تصريحات صحفية، إن أبوكونيه ومنساه التحقا بتدريبات الفريق بعد أن وصلا للعراق حيث افتقد الفريق جهودهما في الجولات الثلاث الماضية لتأخر إصدار تأشيرات الدخول ولصعوبة السفر جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الخزرجي أن اللاعبين سبق وأن مثلا فريق الكهرباء الموسم الماضي، وكانا مع الفريق في الجولات التي ألغيت من مسابقة الدوري، لكن بسبب توقف المنافسات تم منحهم إجازة خلال الفترة الماضية وما أن تحدد موعد الدوري تم استقطابهما مجددا لكن إجراءات السفر تأخرت كثيرا.

وأشار إلى أن مسألة مشاركة الثنائي في المباراة المقبلة أمام النجف أمر متروك للمدرب عباس عطية حيث يحتاج اللاعبين إلى الانسجام مع الفريق.. وواصل الخزرجي «لكن ما يسهل العملية، هو أن اللاعبين مثلا الفريق ويعرفان جيدا اللاعبين لكن الجاهزية البدنية وقدرتهما على خوض المباراة سيقررها الجهاز الفني».