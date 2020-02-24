نادي حيفا يتوج بكأس بطولة شهداء التايكواندو السابعة لكرة القدم

بغداد ـ فلاح الناصر:

توج فريق نادي حيفا الرياضي بلقب بطولة شهداء التايكواندو الكروية بنسختها السابعة بفوزه في المباراة النهائية على فريق نادي العدالة بهدف من دون رد حمل امضاء اللاعب كرار أحمد صبري من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقاد المباراة التي اقيمت في ملعب أبطال المدينة، “نادي الولاء” بنجاح طاقم تحكيم اتحادي تألف من مصطفى كريم سالم للوسط ومساعديه احمد عدنان خوين وعبد الله جاسم محمد ومحمد كامل زغير حكما رابعا.

مدرب فريق نادي حيفا، سعد شهاب، اكد ان فريقه كسب الفائدة الفنية من المشاركة في البطولة، سيما ان الفوز باللقب يسهم في ارتفاع الجانب المعنوي للاعبي فريقه الذين يستعدون للمشاركة في بطولة دوري الدرجة الاولى لأندية بغداد، مبينا ان المشاركة في بطولة تحمل اسم شهداء التايكواندو هي شرف للجميع والمساهمة في نجاح الكرنفال يؤكد ان الشهداء خالدون في وجدان كل وطني غيور.

واوضح ان الفريق قدم في مباريات البطولة مستويات فنية جيدة ولعب في المجموعة الثالثة الى جانب اندية المجد ورديف الطلبة ورديف نادي الحسين وبلغ المراحل اللاحقة بصورة منتظمة ثم العبور إلى نصف النهائي وتمكن من الفوز على رديف الجوية بفارق ركلات الجزاء وفي اللقاء النهائي تمكن من الفوز على نادي العدالة المتميز بهدف ثمين.

واشاد المدرب سعد شهاب بدعم إدارة النادي بقيادة سعد توفيق ونائبه يحيى محمود وبقية اعضاء الهيئة الإدارية، ومشرف الفريق سمير خالد والملاك التدريبي المساعد سلام بدران ومدرب حراس المرمى محمد عادل وإداري الفريق ماهر حبيب لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل إعلاء شأن النادي وتقدمه في مشاركاته ضمن البطولات الكروية استعدادا للدوري.

وبين ان تشكيلة الفريق التي توجت بلقب البطولة تألفت من اللاعبين “ضياء محمد وغزوان عودة وكرار احمد صبري وحيدر محمد وعلي نجم ورضا توفيق وكرار طارق وعلي جمال وحسن محمود واحمد حسن وحسين جمعة ومرتضى حميد وحيدر بخيت وباسم جميل وعلي يوسف وحيدر عباس ورحيم علوان وفاضل عودة وكرار احمد وعز الدين احمد ومحمد مسعد وعلي غالي ومرتضى تحسين”.

يذكر ان بطولة شهداء التايكواندو السابعة بكرة القدم، شارك فيها 12 فريقا تم توزيعهم بين 3 مجموعات، تألفت الأولى من “رديف الجوية ورديف بلادي والسياحة والأثير، والثانية تكونت من “العدالة والفتح والوديع والنجدة” والثالثة ضمت “حيفا والمجد ورديف الحسين ورديف الطلبة”.

وبلغ دور نصف النهائي حيفا ورديف الجوية، والعدالة والأثير، وشهدت مباراتي دور نصف النهائي اللجوء إلى ركلات الترجيح ففاز حيفا على رديف الجوية، وتفوق العدالة على الأثير، ليتقابلا في النهائي الذي حسم لصالح حيفا بهدف من دون رد.

واشرف على البطولة لجنة تكونت من “عبد الزهرة أسود وعادل عجر واحمد صبري وعادل عبد الله وعلي محسن ومحمد حسن ورئيس لجنة الحكام محمد كامل زغير واشرف على تنظيم المباريات ميدانيا مسؤول النشاط الرياضي في ملعب أبطال المدينة، احمد حسن فارس”.